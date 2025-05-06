В середине мая станет теплее: обновлённый прогноз

На северо-западе Европы располагается антициклон, его центральная часть расположена над Британскими островами. Арктические воздушные массы перемещаются в Европу вдоль восточной границы антициклона, при этом самая холодная погода ожидается в Финляндии, странах Балтии и России.

Ожидается, что в середине мая во многих частях Европы сохранится поток воздуха с севера, однако температура будет постепенно повышаться.

В ближайшие ночи в районах Латвии, где будет меньше облаков, температура воздуха опустится до 0..-3 градусов, небольшие заморозки могут сохраниться и в первой половине следующей недели. Максимальная температура днем ​​составит +6..+11 градусов, в эти выходные столбик термометра местами поднимется до +13 градусов, в самые солнечные дни следующей недели — до +18 градусов. К концу следующей недели температура воздуха может превысить +20 градусов.

Временами ожидаются осадки, местами возможны грозы, однако в целом по стране прогнозируется немного меньше нормы осадков.

На следующей неделе уровень ультрафиолетового излучения Солнца будет ниже обычного.