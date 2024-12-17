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В Ригу едет Русский театр Эстонии: что покажут?

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 11:18

История и культура 0 комментариев

В  феврале латвийскую публику ожидают гастроли Русского театра Эстонии на сцене Театра Чехова. 

С 27 февраля по 2 марта театр Чехова будет принимать у себя Русский театр Эстонии.

Напомним, в феврале этого года таллинцы привозили к нам 4 спектакля и подарили рижанам множество эмоций. Ну а в феврале 2025 года наши северные соседи привезут в Ригу целых 5 постановок – на любой вкус.

В Аркаде Театра Чехова будет показан яркий и стильный спектакль "Строки нового века. Зима" – это будет поэзотусовка с молодыми актерами. Затем на Большой сцене мы увидим спектакль "Очень много солнца" в постановке Дмитрия Петренко.

Дважды на Большой сцене Театра Чехова сыграют спектакль "Дубровский" (1 и 2 марта). А еще – дважды на Малой сцене пройдет спектакль "На привязи".

Кроме того, для самых маленьких зрителей (3+) таллинские коллеги покажут замечательный  интерактивный спектакль "Кто стучится в дверь ко мне" по стихам Самуила Маршака.

В свою очередь, рижская гастрольная группа в этот же период сыграет в Таллине спектакли "Тартюф", "Визит старой дамы", "Всё не так", "Точка, точка, запятая…" и "Айболит".

Фото пресс-фото

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