В Риге тракторы вывозят практически отсутствующий снег — придется ли жителям за это платить?

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как усердно очищают тротуары от оставшегося снега, создавая впечатление важной работы, пишет Jauns.lv. На самом ли деле такая уборкаа необходима и оправдана? Или это просто напрасная трата ресурсов?

Кто убирал?

Портал Jauns.lv связался с Рижской думой, где пояснили, что Департамент внешней среды и мобильности не организовывал такие работы и предложили обратиться в Rīgas satiksme. Однако и там подтвердили, что приказа на вывоз снега не давали, а значит, оплачивать эти работы тоже не будут.

Эта ситуация показывает бессмысленную трату топлива, времени и труда – яркий пример того, как обслуживающие компании, возможно, пытаются заработать, оказывая бесполезные, но дорогие услуги, например, вывозя снег (или, по сути, уже почти воду).