В Риге прошел протест против имитации выборов президента в Белоруссии

Часть пикетирующих закрыли лица масками и накинули на плечи бело-красно-белый флаг, символизирующий независимость Белоруссии.

Собравшиеся держат плакаты с надписями "Безвыборы-2025", "Свободу политзаключенным", "Моя страна сидит в тюрьме" и др.

На одном из плакатов написано, что на этих выборах есть две возможности - проголосовать за Александра Лукашенко, который идет уже на 7-й срок полномочий, или попасть на 5 лет в тюрьму с температурой в камере +5 градусов.

Пикет прошел мирно, за протестующими вели наблюдение два экипажа полиции.

Организатор пикета - Ассоциация латвийских белорусов "Суполка".