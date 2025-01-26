Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

В Риге прошел протест против имитации выборов президента в Белоруссии

© LETA 26 января, 2025 13:33

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 26 января, несколько десятков человек собрались в Риге на площади Стрелниеку, чтобы выразить протест против имитации выборов президента в Белоруссии, сообщает агентство LETA.

Часть пикетирующих закрыли лица масками и накинули на плечи бело-красно-белый флаг, символизирующий независимость Белоруссии.

Собравшиеся держат плакаты с надписями "Безвыборы-2025", "Свободу политзаключенным", "Моя страна сидит в тюрьме" и др.

На одном из плакатов написано, что на этих выборах есть две возможности - проголосовать за Александра Лукашенко, который идет уже на 7-й срок полномочий, или попасть на 5 лет в тюрьму с температурой в камере +5 градусов.

Пикет прошел мирно, за протестующими вели наблюдение два экипажа полиции.

Организатор пикета - Ассоциация латвийских белорусов "Суполка".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 84 реакций
Комментарии (0) 84 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

С 1 марта в Lidl повысят зарплаты всем сотрудникам

Важно 13:54

Важно 0 комментариев

С 1 марта этого года SIA Lidl Latvija повысит зарплаты работникам, на это отведено около 3,2 миллиона евро. Об этом представители предприятия информировали агентство LETA.

С 1 марта этого года SIA Lidl Latvija повысит зарплаты работникам, на это отведено около 3,2 миллиона евро. Об этом представители предприятия информировали агентство LETA.

Читать

Доктор Апинис предупреждает о новой пандемии; с чем мы столкнемся на этот раз?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Это предупреждение врач Петерис Апинис, ведущий программы Dr. Apinis, высказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs.

Это предупреждение врач Петерис Апинис, ведущий программы Dr. Apinis, высказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs.

Читать

Экспедиция при -40 градусах! Вернувшийся из Антарктиды альпинист Улманис делится подробностями

Важно 12:57

Важно 0 комментариев

Почти две недели назад, 14 января 2025 года, в крайней южной точке планеты был установлен латвийский флаг. Его доставил туда предприниматель, земессарг и альпинист Юрис Альберт Улманис, побывавший в экспедиции на Южный полюс, пишет Jauns.lv.

Почти две недели назад, 14 января 2025 года, в крайней южной точке планеты был установлен латвийский флаг. Его доставил туда предприниматель, земессарг и альпинист Юрис Альберт Улманис, побывавший в экспедиции на Южный полюс, пишет Jauns.lv.

Читать

Забывая 2020-й. Чего ждать от новых выборов президента Белоруссии

Важно 12:18

Важно 0 комментариев

26 января в Белоруссии Александр Лукашенко будет избран на седьмой подряд срок. Оснований сомневаться в этом мало: его соперники — технические кандидаты, реальная оппозиция — в тюрьме или эмиграции.

26 января в Белоруссии Александр Лукашенко будет избран на седьмой подряд срок. Оснований сомневаться в этом мало: его соперники — технические кандидаты, реальная оппозиция — в тюрьме или эмиграции.

Читать

КНДР испытала ракеты, способные нести ядерный заряд

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

КНДР провела испытание стратегических ракет, способных нести ядерный заряд. Это уже третья демонстрация оружия Пхеньяном с начала года.

КНДР провела испытание стратегических ракет, способных нести ядерный заряд. Это уже третья демонстрация оружия Пхеньяном с начала года.

Читать

«Пуля, которую я принял ради нее». История настоящего телохранителя Уитни Хьюстон

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

Уитни Хьюстон, возможно, была одной из самых известных певиц своего поколения, но когда Дэвиду Робертсу предложили стать ее телохранителем, он не очень-то обрадовался.

Уитни Хьюстон, возможно, была одной из самых известных певиц своего поколения, но когда Дэвиду Робертсу предложили стать ее телохранителем, он не очень-то обрадовался.

Читать