Вокзал вместо скоростного общественного транспорта: на Rail Baltica выделено еще 114 миллионов евро

Средства пойдут на продолжение строительства южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала.

Поправки предусматривают перераспределение финансирования в отношении инвестиций Министерства сообщения. Деньги на продолжение начатых на вокзале строительных работ перераспределены путем отказа от реализации проекта Рижской линии скоростного общественного транспорта за 40 млн евро и создания инфраструктуры подзарядки безэмиссионных поездов за 74 млн евро.

Теперь для продолжения строительных работ в южной части нового Центрального железнодорожного вокзала необходимо решение Кабинета министров о конкретных условиях внедрения проекта.

Кроме того, поправки предусматривают полноценное использование той части финансирования ФО, которое объективно невозможно израсходовать в соответствии с первоначальным планом. Так, перераспределение позволит осуществить новую инвестицию в повышение доступности технических вспомогательных средств для лиц с инвалидностью за 7,2 млн евро и строительство жилья с низкой арендной платой в размере 29 млн евро.

Согласно регулированию ФО, любые изменения в планах стран-участниц в связи с проектами по оздоровлению должны быть одобрены Европейской комиссией и Советом ЕС.

План ФО Латвии предусматривает проведение реформ и инвестиций в таких сферах, как климат и энергетика, в том числе транспортная инфраструктура, цифровая трансформация, сокращение неравенства, развитие инноваций и науки, сфера здравоохранения и укрепление верховенства закона. Чтобы страны ЕС могли получать деньги ФО в бюджет, прежде всего они должны реализовать реформы и проекты, достигнув определенных показателей в соответствии со своими планами ФО.

Латвии до конца августа 2026 года необходимо достичь в общей сложности 229 показателей, в соответствии с чем получение финансирования разделено на несколько платежей. Сейчас ведутся работы, чтобы до конца этого года Еврокомиссии можно было подать четвертый платежный запрос на 302,1 млн евро. Всего в виде платежей от Еврокомиссии до сих пор получено 801 млн евро из доступного Латвии выделения ФО в общем размере 1,97 млрд евро.

Если до сих пор был более интенсивный этап учета условий, отбора проектов и внедрения реформ, то до конца срока основной фокус будет на завершении крупных инфраструктурных объектов, трансформации энергетического сектора и развитии регионов. Кроме того, значительные вложения и работы призваны стимулировать производительность и конкурентоспособность через науку и цифровизацию, пояснили в Минфине.