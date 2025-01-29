В Риге открытым пламенем горит дом на улице Буллю (дополнено)

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе, сегодня утром примерно в 6:30 поступила информация о том, что на ул. Буллю из двухэтажного жилого здания распространяется дым.

На месте пожарные констатировали, что двухэтажное деревянное здание уже горит открытым пламенем. Пламя охватило первый этаж и фасад здания общей площадью приблизительно 100 квадратных метров.

До приезда пожарных из дома эвакуировались два человека, которые пострадали и были переданы медикам.

На месте происшествия работают пожарные с пятью автоцистернами и двумя автолестницами. За час распространение пламени было ограничено, работы по тушению продолжаются.