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В Риге начинается строительство пунктов мобильности: что это?

© LETA 13 марта, 2025 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

На этой неделе в Риге началось строительство пунктов мобильности возле железнодорожных станций, сообщили в Рижской думе.

Пункты будут построены возле станций Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитаны и Зиемельблазма.

До мая 2026 года планируется благоустроить прилегающие к железнодорожным остановкам и станциям территории и соединить пассажирские платформы с инфраструктурой общественного транспорта столицы. Все пункты мобильности обеспечат безопасную и комфортную инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов и пользователей средств микромобильности.

В местах, где это возможно, остановки общественного транспорта будут построены как можно ближе к железнодорожным остановками или станциям.

В пунктах мобильности будут предусмотрены парковки для автотранспорта и каршеринговых автомобилей.

В рамках благоустройства в пунктах мобильности планируется высадить 178 деревьев и более 11 000 кустарников.

Общие затраты на реализацию проекта составляют 33,45 млн евро, в том числе 27,6 млн евро - средства Европейского союза.

Проект пунктов мобильности разработало ООО "BM projekts", а строительные работы выполнит ООО "ACBR".

В целом в Риге планируется построить пункты мобильности возле 15 железнодорожных остановок и станций. В этом году также будут начаты строительные работы на остановках "Alfa", Детская больница, улица Слокас, Браса, Вецдаугава, "Turība", Мангали, Вецаки и Гайсма.
 

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