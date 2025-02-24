В понедельник ожидается солнечная погода

К 2050 году число латвийских студентов может сократиться на четверть, прогнозирует Министерство образования и науки. В то же время количество иностранных студентов за последнее десятилетие удвоилось. Быстрый рост их числа - попытка местных вузов бороться с последствиями демографических проблем Латвии. Но выпускается из вузов гораздо меньше иностранных студентов, чем поступает. Процент отсева высок, и никто не знает, что происходит с ними после отчисления, сообщает передача "Ничего личного" телеканала TV3.