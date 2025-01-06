В подземельях Вильнюса найдены короны правителей Литвы и Польши

«16 декабря 2024 года в подземельях был открыт тайник, в котором после начала Второй мировой войны в 1939 году были спрятаны королевские регалии. В тайнике были найдены погребальные инсигнии правителей Литвы и Польши Александра, Елизаветы и Барбары», - сообщил журналистам в понедельник архиепископ Вильнюсский митрополит Гинтарас Грушас.

По его словам, найдены погребальная корона Короля Польского и Великого князя Литовского Александра Ягеллончика (1461-1506), а также погребальная корона, цепь, медальон, кольцо и гробовая табличка Елизаветы Габсбург (1436-1505) - жены правителя Великого княжества Литовского и короля Польши Казимира Ягеллона (1427-1492).

В подземельях также найдены корона, скипетр, держава, три кольца, цепь и две гробовые таблички Барбары Радзивилл (ок. 1520/1523-1551) - жены Великого князя Литовского и Короля Польского Сигизмунда Августа (1520-1572).

«Эти короны правители не носили при жизни, они были выкованы уже после их смерти и должны были стать частью захоронения», - сказал Грушас.

В тайнике также обнаружены шесть серебряных плакет (декоративная пластина с рельефным изображением, орнаментом, надписью - BNS), украшавших часовню Св. Казимира, немало вотивных подношений, кольца, серьги, кресты, несколько епископских инсигний, а также гробовая табличка епископа Вильнюса Бенедикта Вайны (умер в 1615 году).

По словам митрополита Вильнюсского, сокровища будут изучены, отреставрированы и выставлены для всеобщего обозрения.

«Обретенные инсигнии - это бесценные исторические сокровища, символы давних традиций литовской государственности, символы Вильнюса как столицы, великолепные произведения золотых дел мастеров и ювелирики», - сказал он.

По словам экономиста Вильнюсского архиепископства Миколаса Юозапавичюса, тайник, в котором были найдены реликвии, был обнаружен еще в 1985 году.

В октябре прошлого года было решено привлечь специалистов из музея Великокняжеского дворца для обследования тайника с помощью эндоскопической камеры.

«В основу исследования легли межвоенные и современные чертежи подземелий, а также записанный рассказ очевидца. После нескольких попыток тайник был обнаружен, и было решено в тот же день изъять, описать, каталогизировать и переместить в безопасное место находившиеся в тайнике ценности», - сказал Юозапавичюс.