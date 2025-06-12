В пику клещам: найдено суперрешение! Новости партнеров Редакция PRESS 12 июня, 2025 15:34 Новости партнеров

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Быстрые и ловкие дермаценторы, несущие смерть собакам, наступают на луга и леса Латвии: клещи-захватчики принесли новые проблемы.

О смертельной угрозе и методах надежной защиты рассказывает опытный ветеринар Янис БЕЙНЕРТС -- глава круглосуточной рижской клиники Dr. Bejnerta на улице Гертрудес:

Почти смертный приговор...

-- Впервые в Латвии пироплазмоз, или второе название – бабезиоз, очень тяжелую болезнь собак, мы, ветеринары, обнаружили примерно 10 лет назад. Проблема в том, что ситуация с распространением этой заразы прогрессирует с угрожающей скоростью. Все больше четверолапых, больших и маленьких, родовитых и беспородных, гибнет от этой реально опасной инфекции, передающейся от клещей разных видов.

Кровосос со своей слюной впускает в организм животного одноклеточных паразитов -- бабезий (Babesia canis), которые разрушают эритроциты крови. Этот процесс может протекать в трех формах: сверхострой, подострой и хронической. Это зависит от степени инвазии, реактивности организма собаки, ее возраста и наличия хронических недугов.

К сожалению, нередко в нашей клинике мы видим пациентов со скоротечной картиной бабезиоза, когда собака гибнет, если не принять экстренных мер по спасению, в течение 6-12 часов.

Беда в том, что мы можем спасти заболевших «быстрым» бабезиозом, только если животное оказывается у нас в первые часы болезни. В противном случае, когда пес попадает к нам в клинику уже в очень плохом состоянии, дело обстоит много хуже -- гибель собаки почти неминуема.

Пожар всегда лучше предотвратить, чем тушить, а поэтому я настоятельно рекомендую: если вы поняли, что собака принесла с прогулки клеща, то не ждите чуда и привозите в ветклинику.

Чтобы, во-первых, грамотно снять кровососа (это целая наука), а во-вторых, сделать первую инъекцию антидота -- препарата, который действует как эффективное противоядие против бабезиоза.

(!) Советую: делайте спасительную инъекцию (цена в среднем по Латвии -- 30 евро), не дожидаясь лабораторных исследований. Все потому, что, если делать анализ на инфицированность клеща (это тоже деньги, кстати) и ждать ответа, поверьте моему опыту, можно потом и не успеть спасти любимое животное от смертельной проблемы с почками...

А клещей в этом году много, просто пруд пруди. Полчища голодных кровососов -- в перелесках возле Рижского залива, в Курземе, в Риге и вокруг, в Елгаве и Тукумсе, да и в других районах страны очень много этих мерзотных существ. Мы в нашей клинике сейчас принимаем просто поток собак, облепленных этими кровососами...

Симптомы бабезиоза: собака перестает есть, она вялая, неохотно гуляет. Именно в это время обращение к врачу будет особенно эффективным и обнадеживающим в плане лечения и спасения от смерти.

(!) Далее развивается лихорадка, температура поднимается, собаку мучают одышка, слабость задних конечностей, а походка становится «пьяной». Моча в этот период приобретает темно-буро-красный цвет, конъюнктива глаз желтая.

Если животное заболевает в выходные дни, я советую не ждать, когда откроются лаборатории, в которых делают анализ крови на бабезий, лучше сразу начать профилактическое лечение, так как через пару дней может быть уже поздно.

«Мало нам наших клещей, так ещё и чужие подтянулись...»

-- Проблема еще и в том, что помимо привычных на нашей территории клещей Ixodes ricinus не так давно появились и отлично прижились луговые собратья из Южной и Центральной Европы -- приехавшие с юга на спине мигрирующих животных и необычайно плодовитые клещи рода Dermacentor reticulatus.

Этот самый Dermacentor reticulatus намного крупнее наших, у него толстые лапы, и он буквально бежит, а не ползет. Просто олимпийский чемпион по сравнению с медлительным иксодовым. Эти новые для Латвии клещи вносят свою лепту в дело распространения бабезиоза и других болезней, чрезвычайно опасных для собак.

По отзывам ученых, входящих в Латвийское общество энтомологов, Dermacentor reticulatus быстро завоевывает территорию страны. Примечательная особенность луговых клещей в том, что они не слишком интересуются людьми с гладкой кожей, а предпочитают животных, особенно длинношерстных. Хитрые, понимают, что спрятаться так легче -- и отобедать.

«Лучшее тушение пожара -- в его недопущении!»

-- А теперь хорошая новость. Просто великолепная. Как я всегда говорю, лучше не допустить пожар, чем его тушить -- пусть даже самыми лучшими брандспойтами и современными средствами.

Так и в деле предотвращения инфекций, опасных для собак и переносящихся клещами, лучше не допустить их проникновения под кожу животного. И вот тут наряду с тем арсеналом, который имелся раньше -- таблетками, ампулами для холки, ошейниками, -- недавно появилось просто чудо-средство, о котором мне хочется кричать, чтобы все знали. Это инъекционный ветеринарный препарат от компании MSD Animal Health, предназначенный для длительной защиты собак от блох и клещей. После однократного подкожного введения он обеспечивает эффективную защиту на 12 месяцев. Целый год ваша собака будет вне опасности от атак клещей и прочих кровососов.

Новый препарат практически не имеет побочных реакций, отлично переносится собаками, прошел самые серьезные исследования в Европе. И теперь он есть в нашей клинике, что просто замечательно.

Мы рекомендуем сделать эту защитную инъекцию собакам весом до 10 килограммов, которые атакуются клещами чаще в силу их невысокого роста. Минус один -- препарат стоит дороже таблеток и прочих средств. Но это как посмотреть: лечение много дороже и с негарантированным результатом.

«Не тащите пинцетом, не поливайте маслом...»

-- Как я уже сказал, клещей в этом году много, и каждый владелец собаки имеет высокий шанс столкнуться с проблемой. Снять клеща с собаки можно и самим, в домашних условиях, но только делать это надо аккуратно, грамотно, обязательно в перчатках и обязательно умело.

Тело клеща легко отрывается, при этом голова с челюстями остается в собаке. Из-за этого могут начаться воспаление и прочие проблемы. Пинцетом кровососа не трогайте и не дергайте, маслом-спиртом не поливайте -- клещ тут же срыгнет все имеющиеся в нем бабезии и прочие свои гадости в тело собаки, сильно ухудшив ситуацию. Чем больше бабезий окажется в крови -- тем опаснее болезнь.

Чтобы достать клеща из собаки, лучше использовать специальный крючок-зацеп, который можно купить в том числе в нашей клинике. Вращательными движениями медленно и спокойно выкручивайте клеща: обычно достаточно повернуть 4-5 раз. Попросите -- наши специалисты покажут, как правильно делать.

Есть умельцы, которые обвязывают клеща прочной ниткой как можно ближе к хоботку (к коже человека), затем растягивают концы нити, производя раскачивающие движения, которые заставляют клеща выползать. Но такого фокусника я лично видел только один раз, все прочие, как правило, оставляли голову кровососа в животном.

Если сомневаетесь в своей виртуозности как «вытаскивателя» клещей, доверьте это дело ветеринару. И, как я уже сказал, лучше сразу ввести антидот против возможного бабезиоза.

Берегите своих четверолапых питомцев, и пусть у вас будет хорошее, беспроблемное лето!

Cправка: Подробная информация : https://vet.lv/

Записала Людмила ВЕВЕРЕ.