В Пакистане сепаратисты захватили более 450 заложников

Ответственность за нападение на поезд, который следовал из города Кветта в пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхве, взяла на себя группировка "Армия освобождения Белуджистана". В группировке заявили, что также ликвидировали шесть пакистанских военных, и пообещали убить заложников, если пакистанские войска предпримут операцию против сепаратистов.

Представитель регионального правительства Белуджистана Шахид Ринд заявил, что власти ввели чрезвычайные меры, и все учреждения были мобилизованы для урегулирования ситуации. На место нападения были отправлены силы безопасности.

Белуджистан - малонаселенный регион на востоке Иранского нагорья, Основную часть его населения составляют белуджи, представители которого, в основном, исповедуют ислам суннитского толка.

Конфликт в Белуджистане начался в 1948 году, когда в результате ухода Великобритании из региона было образовано государство Пакистан, основную роль в котором играли пенджабцы. Белуджи своего государства не получили. С тех пор сепаратистские группировки борются за независимость Белуджистана. Они неоднократно совершали нападения на правительственных служащих и военных.