В новогоднюю ночь не будут доступны электронные услуги ДБДД; в чем причина

ДБДД поясняет, что ночью на платформе будут производить технические улучшения, связанные с рядом изменений в законодательстве и вступлением в силу поправок к нормативным актам.
С 20:00 31 декабря до 8:00 1 января не будут работать электронные услуги, которые оказывает Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) на платформе e-CSDD, о чем агентство LETA информировали представители учреждения.
ДБДД поясняет, что ночью на платформе будут производить технические улучшения, связанные с рядом изменений в законодательстве и вступлением в силу поправок к нормативным актам.
Ролик с такой подписью опубликовал в соцсетях депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте"). На видео хорошо видно, как лиса ловит крысу на берегу городского канала - в самом центре Риги.
Ролик с такой подписью опубликовал в соцсетях депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте"). На видео хорошо видно, как лиса ловит крысу на берегу городского канала - в самом центре Риги.
Об этом свидетельствуют прогнозы латвийских синоптиков.
Об этом свидетельствуют прогнозы латвийских синоптиков.
"Меня как предпринимателя волнует экономическая ситуация в стране", - сказал в интервью на TV3 в программе 900 sekundes председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис.
"Меня как предпринимателя волнует экономическая ситуация в стране", - сказал в интервью на TV3 в программе 900 sekundes председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что в воскресенье небо закроют облака и время от времени пройдут небольшие дожди.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что в воскресенье небо закроют облака и время от времени пройдут небольшие дожди.
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.
Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.
Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.