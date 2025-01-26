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В начале недели во многих местах ожидаются осадки; в среду может потеплеть до +9 градусов

© LETA 26 января, 2025 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

В начале следующей недели небо по-прежнему будет закрыто облаками, во многих местах ожидаются осадки, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ветер немного усилится, будет дуть с юго-востока и с юга.

Пока над Латвией будет преобладать теплая воздушная масса, температура воздуха ночью местами будет приближаться к нулевой отметке, но днем она останется положительной. Максимальная температура воздуха в понедельник - от +3 до +5 градусов.

В середине и в конце недели синоптики существенных изменений погодных условий не прогнозируют. Облаков будет много, они время от времени будут приносить осадки, преимущественно дождь.

Воздух остается относительно теплым: ночью столбик термометра в основном будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов, днем отрицательная температура воздуха тоже не ожидается. Причем в среду будет приток еще более теплого воздуха и местами может потеплеть до +9 градусов.

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