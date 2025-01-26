В начале недели во многих местах ожидаются осадки; в среду может потеплеть до +9 градусов

Ветер немного усилится, будет дуть с юго-востока и с юга.

Пока над Латвией будет преобладать теплая воздушная масса, температура воздуха ночью местами будет приближаться к нулевой отметке, но днем она останется положительной. Максимальная температура воздуха в понедельник - от +3 до +5 градусов.

В середине и в конце недели синоптики существенных изменений погодных условий не прогнозируют. Облаков будет много, они время от времени будут приносить осадки, преимущественно дождь.

Воздух остается относительно теплым: ночью столбик термометра в основном будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов, днем отрицательная температура воздуха тоже не ожидается. Причем в среду будет приток еще более теплого воздуха и местами может потеплеть до +9 градусов.