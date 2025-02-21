В «Миротворец ее»! Полковник, несший знамя Латвии 18 ноября, возила детей в крымский «Артек»!

Летом 2024 года российские пропагандисты утверждали, что в Крыму находятся латышские дети. Речь шла о том, что в российском детском лагере «Артек» находится группа людей с латвийскими паспортами. Служба государственной безопасности начала расследование, и детей начали искать. СМИ предостерегали от пребывания граждан Латвии в Крыму.

В то же время в Facebook на странице этого самого «Артека» стали появляться фотографии детей. 17 июля 2024 года была опубликована фотография диплома на имя некой Маргариты Блёдоне, но я тогда не обратил на это внимания. Я бы и не вспомнил о ней, если бы не последующие события.

18 ноября 2024 года новости пестрят сообщениями «Военный парад впервые возглавит женщина!», «Смотрите, мы за равноправие!» и так далее. Военный парад возглавляет полковник Антонина Блёдоне.

18 февраля 2025 года я решил удалить ненужные файлы на телефоне. Открыла галерею и увидела папку «facebook». Так я нашла фотографию этого диплома.

Я решил разобраться в ситуации. Для начала я начала искать в Интернете информацию о «первой женщине-полковнике». И действительно, оказалось, что у Антонины есть дочь и сын. Знаете, как зовут дочь? Правильно, Мадара, которой сейчас 13 или 14 лет.

Тогда я зашла на сайт «Миротворец», но там не было «Мадары Блёдоне». Я начал искать похожие фотографии в Интернете и нашел много похожих дипломов, но не смог найти ни одного с именем «Мадара Бледоне».

Я зашел на страницу «Артека» в Facebook, воспользовался очень удобным сервисом «Кто что опубликовал?», но не нашел ни одного поста с этой фотографией. Скорее всего, этот пост был удален после того, как российские пропагандисты начали кричать в СМИ о латышских детях в «Артеке».

Может ли быть, что дочь нашей правительственной Антонины Блёдоне ездила отдыхать в российский детский лагерь на территории Крыма в Украине? Что по этому поводу думает Служба государственной безопасности и, главное, сама Антонина? Может быть, стоит спросить ее об этом?