В Мадоне изменены названия трёх улиц

Депутаты муниципалитета решили изменить название улицы Martas Riekstas а на улицу Riekstu, улица Maskavas будет называться улицей Rožu, а улица Orehovozujevas – улицей Vaijes.

Что касается изменения названий улиц, в мае прошлого года муниципалитет провел онлайн-опрос жителей, чтобы узнать их мнение по поводу изменения названий улиц.

В декабре прошлого года Центр государственного языка одобрил изменение названий улиц.

Муниципалитет покроет расходы на замену табличек с названиями улиц и номеров домов в связи с изменением названий улиц.

