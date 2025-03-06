В Латвии сменили министра сообщения

За Швинку проголосовали 52 депутата Сейма, против был 41 депутат.

Швинка родился в 1973 году. В 2002 году получил степень бакалавра социальных наук в Латвийском университете. В возрасте 20 лет Швинка был назначен исполнительным директором организации "Junior Achievement Latvija" и в конце 90-х вместе с командой ввел в школах предмет экономики, а также возглавил ряд проектов, например, "День теней".

Он был руководителем нескольких компаний. Швинке принадлежат доли в нескольких предприятиях: ООО "Ammolite", ООО "LIC", ООО "Mush" и ООО "LIC GOTUS".

В 2022 году Швинка баллотировался на выборах в 14-й Сейм в качестве лидера списка "Прогрессивных" по Земгальскому избирательному округу и был избран. Он является членом правления "Прогрессивных".

В Сейме он работает в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а также в комиссии по национальной безопасности, а это значит, что у него есть допуск высшего уровня к государственной тайне, чтобы исполнять и обязанности министра. До сих пор Швинка также был парламентским секретарем Министерства обороны.

Кроме того, Швинка работает в парламенте в подкомиссии по развитию инновационной экосистемы, является председателем подкомиссии по медиаполитике и членом подкомиссии по спорту.

Как сообщалось, ранее Силиня объявила о рестарте правительства, отправив в отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян).