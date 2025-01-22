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В Латвии могут запретить некоторые новые авто

© LETA 22 января, 2025 10:15

Бизнес 0 комментариев

Инициатива о запрете использования китайских и российских умных технологий в легковых автомобилях заслуживает рассмотрения, сообщили агентству ЛЕТА представители Министерства сообщения, комментируя решение США запретить такие технологии из-за угроз национальной безопасности.

В министерстве пояснили, что этот вопрос следует рассматривать в тесной связи с общей позицией Европейского Союза (ЕС), так как в Латвии нет крупных представительств автопроизводителей или заводов.

Одновременно в Минсообщения признали, что такая инициатива может быть актуальной, так как затрагивает не только вопросы национальной безопасности, но и безопасность дорожного движения. Технологии, разработанные за пределами ЕС, не всегда могут соответствовать условиям и требованиям ЕС, а также местной инфраструктуре. В результате их использование может нести повышенные риски, поскольку они не тестировались на дорогах ЕС.

Как сообщалось ранее, в США будет запрещена продажа легковых автомобилей, оснащенных китайскими или российскими умными технологиями, так как они представляют угрозу национальной безопасности.

Запрет будет распространяться не только на импортные автомобили. Даже если автомобиль произведен в США, производителям с «достаточной связью» с Китаем или Россией не будет разрешено продавать новые транспортные средства с оборудованием и программным обеспечением для внешней связи или автономного вождения, говорится в регламенте.

Запрет вступит в силу начиная с 2027 года.

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