В ближайшие сутки ветер усилится и ожидаются осадки

В ночь на понедельник небо закроют густые облака, время от времени будут идти дожди. Юго-западный и западный ветер продолжит усиливаться по всей стране, порывы достигнут скорости 15-19 м/с, на побережье - 20-23 м/с. Ветер такой силы может вызвать небольшие разрушения - поломать деревья, порвать провода линий электропередачи, повредить праздничные украшения.

Ночь будет довольно теплой - от +2 до +6 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода, время от времени - дождь, к утру начнет усиливаться юго-западный и западный ветер. Температура воздуха достигнет +4-5 градусов.

Первый день новогодней недели в Латвии будет облачным и дождливым, после обеда на востоке ожидается снег и мокрый снег. Будет дуть юго-западный и западный ветер порывами 15-19 м/с, на побережье 20-23 м/с. Температура воздуха - от +3 до +7 градусов, в течение дня она снизится.

Во время осадков ухудшится видимость, вечером на востоке дороги станут скользкими, предупреждают синоптики.