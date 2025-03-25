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В Аргентине рассекретят документы о бежавших нацистах

© Deutsche Welle 25 марта, 2025 18:27

История и культура 0 комментариев

После просьб сенаторов США президент Аргентины Хавьер Милей поручил рассекретить документы о бежавших в страну нацистах. Их число оценивается примерно в 5 тысяч. Среди них были Адольф Эйхман и Йозеф Менгеле.

Президент Аргентины Хавьер Милей поручил рассекретить документы о немецких национал-социалистах, бежавших в страну из Европы после Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр страны Гильермо Франкос в понедельник, 24 марта, телеканалу DNews.

Власти Аргентины: Нет причин скрывать это

По его словам, будут опубликованы записи из госархивов о "нацистах, которые сбежали, нашли убежище в Аргентине и находились под защитой в течение многих лет". Франкос заявил, что документы касаются, например, их финансовых операций, в том числе через банки Швейцарии. У Буэнос-Айреса "нет причин продолжать скрывать эту информацию", заверил политик.

По словам премьера, такое решение Милей принял в ответ на обращение сенатора-республиканца США Чака Грассли. 18 февраля тот направил президенту Аргентины письмо с просьбой помочь в расследовании активов нацистов в швейцарском банке Credit Suisse. Ранее Милей лично встретился с сенатором-республиканцем Стивом Дэйнсом, который обратился к нему со схожей просьбой.

Милей известен как друг Израиля

Милей известен дружеской политикой по отношению к Израилю. В начале февраля в ходе первой зарубежной поездки президент посетил еврейское государство и объявил о переносе аргентинского посольства в Иерусалим. 20 февраля он объявил национальный траур в Аргентине по близнецам Ариэлю и Кфиру Бибасам, убитым террористами ХАМАС.

В конце февраля сотрудники Центра Симона Визенталя уже сообщали, что на встрече в Буэнос-Айресе Милей пообещал им открыть госархивы Аргентины и опубликовать документы о бежавших нацистах.

Нацистские преступники в Аргентине

Согласно оценкам, после Второй мировой войны около 5000 нацистских преступников укрылись в Аргентине. Среди них доктор Йозеф Менгеле (Josef Mengele), ставивший опыты на узниках Аушвица, а также оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман (Adolf Eichmann), один из архитекторов Холокоста.

В 2015 году археологи нашли в джунглях Аргентины развалины трех зданий, где, как предполагается, собирались скрываться высокопоставленные нацисты и их подручные, планировавшее бежать в Южную Америку.

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