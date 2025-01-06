В 2024 году в Латвии был нетипично тёплый декабрь: синоптики

Самая низкая температура воздуха в сети наблюдений ЛЦСГМ составила -10,5 градуса 13 декабря в Бауске, а максимальная температура зарегистрирована 20 декабря в Даугавгриве, где столбик термометра поднялся до +9,7 градуса.

Несмотря на то, что в первой половине декабря в течение нескольких дней температура воздуха была ниже нормы, в остальные дни месяца и особенно во второй его половине средняя температура была значительно выше обычной. В декабре было побито 22 рекорда тепла, в том числе 16 декабря, когда в Мерсрагсе было зарегистрировано +9,5 градуса, был установлен рекорд максимальной температуры для всей Латвии.

Среднее количество осадков в Латвии в декабре составило 51,3 мм, или 96% многолетней нормы. Больше всего осадков выпало в Павилосте - 119 мм, а меньше всего в Елгаве - 24,5 мм.

Самый глубокий снежный покров составил 15 см в Зосени 16 декабря.

Солнце светило в прошлом месяце реже, чем обычно в декабре, местами в западной и центральной части страны количество солнечных часов было даже на 50% меньше нормы.

Средняя относительная влажность воздуха составила 89% - от 85% в Риге и Вентспилсе до 94% в Приекули. Самые сильные порывы ветра наблюдались 16 декабря в Вентспилсе - 28,5 метра в секунду.

Как сообщалось, декабрь в Латвии был одиннадцатым подряд месяцем, когда средняя температура воздуха превышала норму. 2024 год стал одним из двух самых теплых в истории метеонаблюдений Латвии: средняя температура воздуха составила +8,8 градуса, как и в 2020 году.