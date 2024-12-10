Умерла актриса театра «Дайлес» Людмила Тарасова

Как сообщили в театре «Дайле», Людмила Тарасова была одной из выпускниц 3-й студии актеров театра «Дайлес» и работала в театре с 1962 по 1995 год. В спектаклях она сыграла более 80 разных ролей.

После театра «Дайлес» Людмила посвятила большую часть своей жизни призванию педагога, передавая будущим поколениям свои сценические знания и профессиональный опыт. Она преподавала сценическое мастерство и искусство грима в Рижской хореографической школе, в Латвийском техникуме работников культуры, и в студии “Zīļuks”.

Она родилась в Архангельске, во время войны вместе с семьей была эвакуирована в Германию, а в 1947 году, после череды тяжелых потерь, вместе с матерью приехала в Латвию.

Прощание с Людмилой Тарасовой состоится в субботу, 14 декабря, в 10.00 в Рижском крематории.