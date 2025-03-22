Умерла актриса Лариса Голубкина

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал Малахов в телеграм-канале утром 22 марта.

Голубкина дебютировала в кино в 1962 году в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», где она сыграла роль Шурочки Азаровой. Также Голубкина известна по ролям в фильмах «Дайте жалобную книгу». «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки».

В 1991 году Голубкина удостоилась звания народной артистки РСФСР.