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Умерла актриса Лариса Голубкина

© Meduza.io 22 марта, 2025 13:17

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Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет, сообщает "Медуза" со ссылкой на  телеведущего Андрея Малахова.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал Малахов в телеграм-канале утром 22 марта.

Голубкина дебютировала в кино в 1962 году в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», где она сыграла роль Шурочки Азаровой. Также Голубкина известна по ролям в фильмах «Дайте жалобную книгу». «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки».

В 1991 году Голубкина удостоилась звания народной артистки РСФСР.

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