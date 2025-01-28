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Убийство маленькой Юстине: расследование закончено (ДОПОЛНЕНО)

© LETA 28 января, 2025 09:25

ЧП и криминал 0 комментариев

Латгальский районный суд в Даугавпилсе сегодня огласит приговор по делу об убийстве семилетней Юстине Рейниковой.

В убийстве, которое произошло в Роговке Наутренской волости Резекненского края в мае 2023 года, обвиняются отец девочки Владимир Рейников и мачеха Сандра Рейникова. Им предъявлено обвинение в убийстве ребенка в беспомощном состоянии, совершенном в составе группы, а также в жестоком и насильственном обращении, причинившем ребенку физические и психические страдания.

Согласно обвинению, отец и мачеха Юстине, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликт из-за бытовых претензий к девочке, поскольку не справлялись с ее воспитанием и уходом за ней. Осознавая, что Юстине не может оказать физическое сопротивление, они кричали на нее, били по телу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.

Труп девочки они спрятали в подвале заброшенного дома, а для того, чтобы скрыть преступление, решили сообщить, что Юстине потерялась.

5 мая 2023 года обвиняемые сообщили о пропаже девочки полиции. В течение полутора месяцев велись обширные поисковые мероприятия. Тело девочки было найдено закопанным в подвале заброшенного дома в нескольких десятках километров от места проживания, и в ночь на 20 июня 2023 года по подозрению в убийстве полиция задержала отца и мачеху Юстине.

...Латгальский районный суд в Даугавпилсе во вторник признал виновными в убийстве семилетней Юстине Рейниковой ее отца и мачеху, приговорив их к 20 и 17 годам лишения свободы соответственно, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Как сообщалось, убийство произошло в Роговке Наутренской волости Резекненского края в мае 2023 года. Отцу девочки Владимиру Рейникову и мачехе Сандре Рейниковой было предъявлено обвинение в убийстве ребенка в беспомощном состоянии, совершенном в составе группы, а также в жестоком и насильственном обращении, причинившем ребенку физические и психические страдания.

Согласно обвинению, отец и мачеха Юстине, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликт из-за бытовых претензий к девочке, поскольку не справлялись с ее воспитанием и уходом за ней. Осознавая, что Юстине не может оказать физическое сопротивление, они кричали на нее, били по телу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.

Труп девочки они спрятали в подвале заброшенного дома, а для того, чтобы скрыть преступление, решили сообщить, что Юстине потерялась.

5 мая 2023 года обвиняемые сообщили о пропаже девочки полиции. В течение полутора месяцев велись обширные поисковые мероприятия. Тело девочки было найдено закопанным в подвале заброшенного дома в нескольких десятках километров от места проживания, и в ночь на 20 июня 2023 года по подозрению в убийстве полиция задержала отца и мачеху Юстине.
 

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