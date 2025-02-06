У следователей и прокуроров «могли возникнуть разногласия»: почему застряло дело о полетах Кариньша

Страуме подтвердил, что надзирающий прокурор был заменен в январе и что новый прокурор, принявший дело, в настоящее время знакомится с ним.

Глава БПБК признал, что одной из причин затягивания расследования является то, что в ходе расследования у следователей и прокуроров "могли возникнуть разногласия" по применению закона.

Хотя, по мнению Страуме, все необходимые следственные действия по делу уже давно завершены, решения, которые должны были быть приняты, не принимаются, и, видимо, поэтому прокуратура решила сменить надзирающего прокурора.

Страуме не стал комментировать, кто из двух сотрудников Государственной канцелярии имеет право на защиту в уголовном процессе. В середине января генеральный прокурор Юрис Стуканс заявил, что это бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.