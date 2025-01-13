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У Latvijas pasts появился новый глава

Редакция PRESS 13 января, 2025 14:17

Бизнес 0 комментариев

LETA

Совет ГАО "Latvijas pasts" утвердил на должности председателя правления предприятия Гиртса Рудзитиса, а на должности члена правления - Диту Мирбаху, сообщили агентству ЛЕТА в "Latvijas pasts".

Рудзитис будет отвечать за стратегическое и оперативное управление предприятием, а Мирбаха - за развитие бизнеса, инновации и продажи.

Рудзитис имеет международный опыт в сфере управления бизнесом, разработки и реализации стратегий. Он руководил АО "Grenardi Group", ООО "Schneider Electric Baltic Distribution Centre" и возглавлял направление развития бизнеса в странах Балтии ООО "Schneider Electric Latvija".

Мирбаха имеет опыт управления маркетингом и продажами в ООО "DPD Latvija" и ООО "Newcon Hospitality Group".

Новый председатель и член правления "Latvijas pasts" были выбраны в ходе открытого конкурса.

Работу в правлении предприятия продолжит Андрис Пуриньш, который отвечает за финансовое управление.

Как сообщалось, оборот "Latvijas pasts" в 2023 году составил 108,269 млн евро, что на 8,3% больше 2022 года, а прибыль уменьшилась в 4,1 раза до 538,65 тыс. евро.

"Latvijas pasts" предоставляет почтовые услуги на всей территории Латвии и обеспечивает внутреннюю и международную доставку. Это полностью государственное предприятие, в котором работает около 1900 сотрудников.

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