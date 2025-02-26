Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Февраля Завтра: Aurelija, Evelina, Metra
Доступность

«Тысячу раз пожалела об этих алиментах»: Агата Муцениеце о своём бывшем, который счастлив в новом браке

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 16:15

Важно 0 комментариев

Бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный и его нынешняя жена Зепюр Брутян — одна из самых красивых и гармоничных пар в российском кино. Однако за дверями их уютного дома, как и в любой семье, порой вспыхивают ссоры. Но самое удивительное — они не держат обид! Все конфликты утихают буквально за несколько минут, пишут российские СМИ.

«Бывает, конечно, ругаемся, — признается 37-летний Прилучный. — Со стороны может показаться, что мы вообще друг друга не любим. Но это минут на пять! Надо же выпускать пар».

Зепюр, нежная и мудрая не по годам, знает, как разрядить напряжение. Вместо затяжных выяснений отношений — смех и умение перевести разговор в шутку. «Мы можем наговорить друг другу всякого, а потом Паша вдруг выдает: „Зиппи, слушай, а если я завтра надену эти штаны, нормально будет?“ — и все, уже смеемся!» — рассказывает 29-летняя актриса.

Но даже такая крепкая и любящая семья не избежала критики. В последнее время в сети все чаще обсуждают их отношения с сыном Павла от первого брака — Тимофеем. Некоторые уверены, что мальчика чуть ли не «отобрали» у его матери, Агаты Муцениеце. Однако правда в том, что это был его собственный выбор — остаться с отцом.

Зепюр и Павел воспитывают общего сына Микаэля, которому в этом году исполнится два года

Прилучный предпочитает не комментировать недопонимания с Муцениеце, в эти разборки не лезет также и Брутян. Зато Агата порой публично высказывается о наболевшем, сожалея о том, что когда-то подала в суд на алименты и выиграла это дело.

«Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты?! Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит таких переживаний: я в шоке от того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! Вот что мы имеем в сухом остатке: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я — человек!» — негодовала актриса.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после девяти лет брака. Агата не скрывала, что ее отношения с Павлом превратились в настоящий ад — она даже жаловалась на рукоприкладство с его стороны.

«В наших проблемах винила себя. Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину…» — как-то рассуждала звезда.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Шмыгаль: Киев подготовил предварительное соглашение с США

Мир 17:47

Мир 0 комментариев

Киев подготовил "предварительный договор" с США, заявил премьер Украины. По словам Зеленского, подписание будет зависеть от его разговора с Трампом.

Киев подготовил "предварительный договор" с США, заявил премьер Украины. По словам Зеленского, подписание будет зависеть от его разговора с Трампом.

Читать
Загрузка

Рига ищет деньги на усиление безопасности и обороны столицы: требуется не менее 5%

Новости Латвии 17:38

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") поручил финансовому департаменту при разработке бюджета самоуправления на следующий год выделить 5% на безопасность и гражданскую оборону.

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") поручил финансовому департаменту при разработке бюджета самоуправления на следующий год выделить 5% на безопасность и гражданскую оборону.

Читать

Паромная линии Рига — Стокгольм: на восстановление потребуется несколько лет и финансовая поддержка

Важно 17:18

Важно 0 комментариев

Для возобновления морских паромных пассажирских перевозок из Риги Министерство сообщения разработало предложение правительству. Реализовать замысел нереально без поддержки государства и рижского самоуправления, признаёт министерство.
В ближайший месяц документ будет доработан и размещен на портале правовых актов, чтобы затем его мог рассмотреть Кабмин.  

Для возобновления морских паромных пассажирских перевозок из Риги Министерство сообщения разработало предложение правительству. Реализовать замысел нереально без поддержки государства и рижского самоуправления, признаёт министерство.
В ближайший месяц документ будет доработан и размещен на портале правовых актов, чтобы затем его мог рассмотреть Кабмин.  

Читать

Последствия скандала: латвийский биатлонист Андрей Расторгуев выбывает из спорта до конца сезона

Спорт 17:14

Спорт 0 комментариев

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев не будет продолжать сезон по состоянию здоровья, сообщила в среду Латвийская федерация биатлона (LBF).

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев не будет продолжать сезон по состоянию здоровья, сообщила в среду Латвийская федерация биатлона (LBF).

Читать

Через неделю его уже может не быть: политолог прогнозирует скорый крах правительства

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

Читать

В Сейме обнаружили спокойно работающую в Латвии российскую торговую сеть

Выбор редакции 17:01

Выбор редакции 0 комментариев

Иногда депутаты изучают "работу на местах. На сей раз депутаты Сейма на выездном заседание ознакомились с работой  Продовольственно–ветеринарной службы (ПВС), пишет bb.lv. Повышенный интерес парламентария Яниса Витенбергса вызвали магазины Mere. Может быть потому,  что экс-министр экономики - член Нацобъединения.

Иногда депутаты изучают "работу на местах. На сей раз депутаты Сейма на выездном заседание ознакомились с работой  Продовольственно–ветеринарной службы (ПВС), пишет bb.lv. Повышенный интерес парламентария Яниса Витенбергса вызвали магазины Mere. Может быть потому,  что экс-министр экономики - член Нацобъединения.

Читать

ИГИЛ призвал к терактам в трёх европейских городах. «Это не меняет наших прежних планов», — заявляют власти

Важно 16:49

Важно 0 комментариев

Исламисты призывают в социальных сетях к терактам в Германии, в том числе во время Кельнского карнавала, сообщил во вторник руководитель полицейских операций по проведению карнавала в Кельне Мартин Лоетц.

Исламисты призывают в социальных сетях к терактам в Германии, в том числе во время Кельнского карнавала, сообщил во вторник руководитель полицейских операций по проведению карнавала в Кельне Мартин Лоетц.

Читать