«Тысячу раз пожалела об этих алиментах»: Агата Муцениеце о своём бывшем, который счастлив в новом браке

«Бывает, конечно, ругаемся, — признается 37-летний Прилучный. — Со стороны может показаться, что мы вообще друг друга не любим. Но это минут на пять! Надо же выпускать пар».

Зепюр, нежная и мудрая не по годам, знает, как разрядить напряжение. Вместо затяжных выяснений отношений — смех и умение перевести разговор в шутку. «Мы можем наговорить друг другу всякого, а потом Паша вдруг выдает: „Зиппи, слушай, а если я завтра надену эти штаны, нормально будет?“ — и все, уже смеемся!» — рассказывает 29-летняя актриса.

Но даже такая крепкая и любящая семья не избежала критики. В последнее время в сети все чаще обсуждают их отношения с сыном Павла от первого брака — Тимофеем. Некоторые уверены, что мальчика чуть ли не «отобрали» у его матери, Агаты Муцениеце. Однако правда в том, что это был его собственный выбор — остаться с отцом.

Зепюр и Павел воспитывают общего сына Микаэля, которому в этом году исполнится два года

Прилучный предпочитает не комментировать недопонимания с Муцениеце, в эти разборки не лезет также и Брутян. Зато Агата порой публично высказывается о наболевшем, сожалея о том, что когда-то подала в суд на алименты и выиграла это дело.

«Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты?! Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит таких переживаний: я в шоке от того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! Вот что мы имеем в сухом остатке: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я — человек!» — негодовала актриса.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после девяти лет брака. Агата не скрывала, что ее отношения с Павлом превратились в настоящий ад — она даже жаловалась на рукоприкладство с его стороны.

«В наших проблемах винила себя. Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину…» — как-то рассуждала звезда.