Целый букет пестицидов? Что нам продают под видом ранней клубники

По словам аллерголога Центра лечения аллергических заболеваний Антры БЕКЕРЕ, они могут лишь предположить, что причиной аллергии стал избыток химии в ягодах. Для однозначного утверждения нужны доказательства. А в центре проводится лишь тестирование: что пациенты ели, что пили.

Возможно, лучше осведомлена Продовольственно-ветеринарная служба (PVD). Не они ли по статусу должны проверять уровень разной гадости в продуктах — пестицидов, нитратов?

— На нитраты мы проверяем лишь салат и шпинат — таковы регулы Евросоюза, — поясняет представитель PVD Анна ИОФФЕ. — Для остальных овощей и ягод нормативов просто нет. Другое дело — пестициды. На их наличие проверяем все, в том числе и клубнику. Прямо в торговых точках…

Интересно, что за все годы ни разу (!) не было констатировано превышения уровня пестицидов в ягодах, и ни одна ягода по этой причине не была изъята из продажи.

В общем, чтобы узнать, много ли в клубнике вредных добавок, потребителю остается полагаться только на собственный опыт, знания и интуицию. Помочь узнать вторую сторону медали могут и знакомые фермеры, продавцы...

След ягоды на салфетке

Одна из продавщиц, которая многие годы торгует клубникой, рассказала вашему автору, что первым делом нужно обратить внимание на внешний вид ягоды. Если видите черные пятна — сразу же уходите: в такой клубнике может быть селитра (для ускоренного роста). Слишком крепкая, почти резиновая ягода тоже должна насторожить — в ней, скорее всего, избыток пестицидов. Отсутствие аромата — еще один признак некачественного продукта.

По словам знакомой продавщицы, можно проверить купленную ягоду и дома:

— Мытую ягоду нужно тут же съедать — она быстро дает сок. Так вот, если после мытья сока нет, а ягода такая же твердая — значит, нашпигована химией…

Еще один нехитрый способ проверки на наличие химии — разрезать ягоду пополам и приложить срезом к салфетке. Если салфетка остается практически чистой — значит, клубника химическая, ненатуральная. Хорошая клубника оставляет яркий, сочный след.

Если после промывания ягод теплой водой на поверхности появились маслянистые пятна, то в клубнике — дифенил (вещество, которым обрабатывают ягоду для лучшей сохранности при длительной транспортировке)...

Меньше ли химикатов в латвийской клубнике?

«Боже, какие ужасы!» — воскликнет какой-нибудь впечатлительный потребитель. А может, ну ее подальше, эту клубнику — здоровее будем?

Паниковать не стоит. Клубника — ценная и полезная ягода. Только выбирать ее нужно с толком.

Врачи и знакомые продавцы в один голос уверяют, что самое пристальное внимание нужно обращать на раннюю ягоду — в ней чаще встречается химический букет, применяемый для быстрого созревания.

Фермер из-под Вайнеде Алдис ВИКСНЕ, обладатель крупнейших в Курземе клубничных плантаций, советует покупать местную ягоду.

— В латвийской клубнике химии значительно меньше, чем в импортной, — уверяет он. — В импортной — целый коктейль пестицидов…

По словам собеседника, есть два вида химикатов. Один — это удобрения, другой — средства, которыми опрыскивают ягоду от гнили и болезней.

— В Латвии разрешен только один химикат от гнили, а в Европе — множество, — продолжает фермер. — На этот счет в регулах нет единых обязательных стандартов. А крупным иностранным компаниям не очень хочется регистрировать в Латвии новые виды химикатов. Это немалые затраты, а рынок у нас маленький. Крупные европейские страны — другое дело…

Помимо химикатов, есть и другие составляющие, помогающие так долго храниться импортной клубнике.

— Собирают ее недозрелой. Затем хранят в холодильниках, перевозят в рефрижераторах. Сорта — другие, долгоиграющие, — продолжает земниекс. — Стойкие, красивые, но безвкусные. Тамошних производителей вкус не интересует. Их продукт проходит через десятки посредников, прежде чем дойдет до покупателя. Мы же продаем напрямую. И если ягода будет невкусной — попросту прогорим...

Доверяй, но проверяй!

Многие и рады бы купить местную клубнику, но где гарантия, что под видом латвийской вам не толкают импортную — только вдвое дороже?

Прошлым летом решил я купить местную ягоду на одном из районных рынков Риги. Спросил продавца: «Откуда?» В ответ: «Лимбажский район». «Вы мне конкретно хозяйство назовите. И документы покажите», — продолжил я.

На этом диалог наш завершился. Продавец ничего путного не мог ни сказать, ни показать. И я пошел к его соседке — там была, судя по надписи, польская клубника. Возможно, из тех же краев, что и «лимбажская», — только вдвое дешевле...

Дорогая, латвийская

Кстати, почему местная клубника даже в разгар сезона дороже привозной, в частности польской или литовской? Ладно ранняя, весенняя, которую выращивают в теплицах и на которую затраты выше. Но почему летом такая существенная разница?

— Мне тоже непонятно, почему латвийская ягода, выращенная всего в ста километрах от литовской границы, вдвое-втрое дороже соседской. Последнюю ведь еще нужно довезти до прилавка — расстояние больше, — говорит председатель правления SIA PUres dArzi Эдмундс ГРИНБЕРГС. — Логичным объяснением может быть только то, что у тех, кто торгует латвийской ягодой, — низкая урожайность. Невелика и конкуренция среди продавцов латвийской клубники....

По словам фермера Алдиса Виксне, нам до поляков — как до Луны. В сегодняшней Польше — самые большие в Европе клубничные плантации: поляки обошли Германию, Турцию, Великобританию, Италию. Правда, самые высокие урожаи собирают в Испании: климат есть климат. А вот следом идет Польша. Понятно, что там, где выше урожайность, где выше конкуренция, и цена ниже...

А как выбирают клубнику повара?

Известный ресторатор Ингмарс ЛАДИГС рассказал, что уже много лет клубнику им поставляют из одних и тех же латвийских хозяйств.

— Мы уверены в качестве этой ягоды, потому что никто не будет рисковать своей репутацией и «химичить», — не сомневается он.

Самый простой совет потребителям — тоже иметь дело с одними и теми же фермерами и ягодниками. Но понятно, что не у всех есть на это время и деньги.

А вот те, кто имеет участок земли возле дома или свои 6 соток и кто только стрижет газон и высаживает цветы, все равно обычно несколько грядок отводят под клубнику. Потому что уверены: эту ягоду можно смело есть самому, давать детям и внукам. Всем остальным при выборе любимой ягоды приходится рассчитывать на собственные знания...

мотайте на ус

Самая полезная клубника

Что касается вреда или пользы клубники, то вот мнение врача-иммунолога Лауриса ЛИЦИТИСА:

— Клубника — ягода полезная. Содержит витамин С, витамины группы В, каротин, органические кислоты, благодаря которым обладает противовоспалительным действием и способна ускорять выздоровление при простуде. Однако самая полезная — свежесобранная клубника с грядки, в ней больше всего витаминов…

Кстати, в Германии свежими считаются ягоды или овощи, выращенные в радиусе не более 200 км от места продажи.

А потребителям нужно учитывать такую особенность тепличной продукции: в ней всегда будет больше нитратов, чем в той, которая выращена в открытом грунте. И дело не в чрезмерном использовании минеральных удобрений. Ученые сравнивали различную продукцию, в том числе помидоры, огурцы и шпинат, выращенные в теплицах и в открытом грунте. При этом удобрения использовались одинаковые. Однако в тепличной продукции нитратов было в разы больше. Виноват недостаток света и тепла, способствующий образованию нитратов...

Илья ДИМЕНШТЕЙН