Трудовая инспекция: как грамотно пожаловаться на работодателя?

Государственная трудовая инспекция (Valsts darba inspekcija – VDI). Под контролем инспекции находятся правовые отношения на рынке занятости, безопасность труда. Специалисты VDI консультируют работодателей и работников по вопросам правовых трудовых отношений и охране труда, а также помогают решить другие вопросы в сфере труда.

По электронной почте или телефону можно сообщить о несчастном случае на работе, нарушениях норм правовых трудовых отношений и других негативных ситуациях в сфере труда.

* Телефон – 67021704.

* Э-почта: vdi@vdi.gov.lv

* Домашняя страничка Государственной трудовой инспекции: www.vdi.gov.lv

Для консультаций:

телефон – 67186522;

э-почта - vdi@vdi.gov.lv;

лично – предварительно записавшись по тел. 25477508 или 28346718, отправив СМС, затем с клиентом созвонятся...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА