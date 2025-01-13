Трое детей из хора еще находятся в больнице: авария на Вентспилсском шоссе

Один из пострадавших детей продолжает лечение в отделении интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы (ДКУБ). Там же находится еще один ребенок, и пока неизвестно, продолжит ли он лечение в больнице или дома, сообщила представитель больницы Илзе Олштейна.

Ребенок, который находился в Тукумсской больнице, будет переведен в Северо-Курземскую региональную больницу в Вентспилсе, сообщила руководитель Тукумсской больницы Дзинтра Рабкевича.

Как сообщалось, в пятницу, 10 января, в результате тяжелой аварии на Вентспилсском шоссе пострадали дети из хора Вентспилсской музыкальной школы "Nošu planēta" и воспитанники вокальной студии "Mazā prinča planēta". В результате аварии одна из дирижеров хора погибла на месте происшествия.

После аварии в ДКУБ были доставлены трое детей, из них двое в крайне тяжелом состоянии. Один ребенок с тяжелыми травмами скончался в субботу, 11 января.

Трое детей были доставлены в Тукумсскую больницу, где двоим была оказана амбулаторная помощь, а один продолжил лечение в стационаре.