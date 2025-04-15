Трамвай и машина не смогли поделить рельсы в Пардаугаве: движение транспорта было парализовано

❗️Ceļu satiksmes negadījuma dēļ apstājusies kustība 1. maršruta tramvajiem Slokas ielas un Āgenskalna ielas krustojumā, virzienā uz Imantu un 5. maršruta tramvajiem virzienā uz Iļģuciemu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 14, 2025
Авария произошла днем в понедельник, 14 апреля около 17.00 . Как сообщают очевидцы, с трамваем столкнулся легковой автомодель. Судя по фото, опубликованным в социальных сетях, водитель по неизвестной причине оказался на трамвайных путях, где его протаранил общественный транспорт.
Некоторое время движение трамваев на 1-ом и 5-ом маршруте трамваев было парализовано, но сейчас оно восстановлено. Однако Rīgas satiksme напоминает, что некоторое время еще могут быть задержки общественного транспорта.