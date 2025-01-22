Трамп: В развитие ИИ в США инвестируют до 500 млрд долларов

Выступая в окружении руководителей Stargate, Дональд Трамп пообещал, что проект создаст 100 тысяч рабочих мест "почти немедленно" и сохранит "технологическое будущее" в США. "Это монументальное начинание является громкой декларацией уверенности в потенциале Америки при новом президенте", - заявил Трамп. Старт проекту даст строительство центра обработки данных в Абилине, штат Техас.

Ранее новый глава Белого дома отменил указ своего предшественника Джо Байдена о регулировании искусственного интеллекта. Отмененные нормативы обязывали крупные компании, такие как OpenAI и Google, передавать федеральным органам данные о безопасности своих разработок и другую важную информацию. Крупные технологические корпорации поддерживали эту инициативу, однако меньшие компании в сфере ИИ - многие из которых поддерживают Дональда Трампа - выступали против.