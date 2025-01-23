Трамп угрожает Путину: «Прекратите эту нелепую войну!»

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине, заявив, что в противном случае "будет только хуже".

"Я не хочу навредить России. Я с любовью отношусь к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным, - написал Трамп в Truth Social. - Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую УСЛУГУ. Успокойтесь сейчас же и прекратите эту нелепую войну! БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Если мы не заключим “сделку” – причем в ближайшее время".

"БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ!!!" , - Дональд Трамп,

президент США

Американский президент, по его словам, вынужден будет ввести новые пошлины и санкции в отношении российского экспорта, если конфликт в Украине не будет вскоре урегулирован.

"Если мы не заключим сделку и не сделаем это скоро, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим участвующим странам", - сообщил Трамп.

Президент США неоднократно заявлял, что стремится к прекращению конфликта в Украине. "Мы можем сделать это легким путем или трудным, и легкий путь всегда лучше. Пришло время заключить сделку", - подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп выразил надежду, что контакт с Путиным состоится "очень скоро". Накануне он также сказал, что всегда готов к встрече с российским лидером. "В любое время, когда они захотят", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил, со своей стороны, президент России, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, "самое важное - устранить первопричины кризиса". Путин подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.