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Трамп: США возьмут под контроль сектор Газа

© Deutsche Welle 5 февраля, 2025 09:15

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и "будут владеть им". Республиканец пообещал лично туда приехать, но не дал четкого ответа, означает ли это переброску туда американских войск.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа. С такими словами республиканец выступил во вторник, 4 февраля, в Белом доме по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп о секторе Газа: "Мы будем владеть им"

"США возьмут под контроль сектор Газа, мы поработаем с ним, - заявил глава Белого дома. - Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия там на месте".

"Если это необходимо, мы это сделаем, мы возьмем под контроль этот участок, мы будем его развивать, создадим тысячи рабочих мест. Это будет то, чем весь Ближний Восток сможет гордиться", - добавил Трамп. На вопрос, кто будет там жить, республиканец ответил, что сектор Газа может стать домом для "людей мира" и "ривьерой Ближнего Востока".

"Я действительно вижу ситуацию долгосрочного владения и вижу, что это принесет большую стабильность в эту часть Ближнего Востока, - продолжил Трамп. - Я очень внимательно изучал это в течение многих месяцев". На вопрос о том, означает ли это отправку войск США в сектор Газа, Трамп ответил: "Мы сделаем то, что необходимо".

"Я люблю Израиль. Я побываю там, посещу Газу, посещу Саудовскую Аравию и другие места по всему Ближнему Востоку", - пообещал хозяин Белого дома.

Нетаньяху воспринял эти слова позитивно. По словам израильского премьера, Трамп "думает нестандартно, со свежими идеями" и "демонстрирует готовность разрушить традиционное мышление".

Арабские страны против плана Трампа

Еще в конце января Трамп призвал арабские страны принять больше беженцев из сектора Газа, заявив, что они должны построить для палестинских арабов жилье за пределами сектора, "где те, возможно, смогут жить в мире".

"Я не думаю, что люди должны возвращаться, - сказал Трамп 5 февраля. - Сейчас в Газе жить нельзя. Я думаю, нам нужно другое место. Я думаю, это должно быть место, которое сделает людей счастливыми".

На встрече в Каире 1 февраля министры иностранных дел Египта, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара отвергли предложение Трампа о том, что жителей сектора Газа следует вывезти в другие арабские страны. В совместном заявлении главы МИД выступили против "перемещения, поощрения перемещения или выселения палестинцев с их земель".

Критика вторжения в Газу в США

Предложение Трампа уже вызвало критику со стороны политиков в США. Сенатор-демократ Крис Мёрфи заявил, что президент "сошел с ума".

"Он совсем сошел с ума. Вторжение США в Газу приведет к гибели тысяч американских солдат и десятилетиям войны на Ближнем Востоке. Это как плохая, больная шутка", - написал парламентарий в соцсети X.

Скептически высказался и сторонник Трампа - сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм. "Посмотрим, что скажут об этом наши арабские друзья, - цитирует его AP. - Думаю, большинство южнокаролинцев, вероятно, не в восторге от отправки американцев для захвата Газы. Я думаю, это может быть проблематично, но я буду сохранять открытость ума".

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