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Трамп: РФ, возможно, тянет с подписанием перемирия с Киевом

© Deutsche Welle 26 марта, 2025 15:53

Мир

Президент США допустил, что Москва может сознательно затягивать заключение соглашения о прекращении огня с Украиной. В то же время он выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев желают закончить войну.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия намеренно затягивает подписание соглашения о прекращении огня с Украиной. "Я не знаю. Но я думаю, что Россия хочет положить конец этой войне, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так (как бизнесмен. - Ред.) на протяжении многих лет: "Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать". Я не уверен. Но все же думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и, думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы все это закончилось", - сказал Трамп в интервью медиакомпании Newsmax вечером во вторник, 25 марта.

По словам главы Белого дома, Россия и Украина каждую неделю теряют в среднем в общей сложности 2500 солдат. "Они не американцы, но с этой точки зрения это не имеет для меня значения. Я вижу фотоснимки с фронта, но предпочел бы их не видеть. Руки, ноги и головы разбросаны повсюду. Я просто хочу, чтобы это прекратилось", - добавил президент США.

Переговоры в Саудовской Аравии

США на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии 11 марта предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Киев поддержал это предложение. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести "к долгосрочному миру". По итогам переговоров Путина с Трампом было объявлено о решении прекратить удары лишь по энергетическим объектам.

Кремль и министерство обороны РФ продолжают утверждать, что мораторий на удары по объектам энергетики действует с 18 марта, когда об этом договорились российский и американский президенты. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский говорил, что соглашение о прекращении ударов по объектам энергетики действует с 25 марта. В последние дни Минобороны РФ регулярно обвиняет Украину в ударах по объектам энергетической инфраструктуры.

23-25 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходили переговоры США с представителями России и Украины. Представители США встречались отдельно с украинской делегацией и отдельно - с российской. По итогам этих встреч Белый дом объявил, что Вашингтон договорился с Киевом и Москвой об обеспечении безопасного судоходства и "исключении применения силы" в Черном море..

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