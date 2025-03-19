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Трамп провёл с Зеленским «очень хороший» телефонный разговор

Редакция PRESS 19 марта, 2025 17:55

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Трамп заявил, что у него состоялся «очень хороший» телефонный разговор с Зеленским, который продолжался около часа, сообщает русская служба Би-би-си в своем телеграм-канале.

«Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины», — написал он в Truth Social.

По сообщению euronews, Трамп уточнил, что целью беседы было "согласование потребностей и запросов Украины и России" с целью прекращения огня.

"Мы на верном пути”, - добавил Трамп, заявив, что попросил госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолца подготовить заявление с более подробной информацией о переговорах.

На своей странице в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что беседа, длившаяся около часа, была нацелена на "согласование запросов и потребностей Украины и России" для заключения соглашения о прекращении огня.

"Мы на верном пути", - сказал Трамп, добавив, что Белый дом выпустит заявление с более полной информацией о переговорах "в ближайшее время".

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