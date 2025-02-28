Трамп: кто назвал Зеленского диктатором? Я? Не было такого

Вот так Трамп ответил на вопрос журналиста Би-би-си Криса Мейсона о том, верит ли президент в это до сих пор.

"Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать", — сказал Трамп.

Президент США раскритиковал (https://www.bbc.com/russian/articles/c3vwx0xzde1o) президента Украины Владимира Зеленского в середине февраля, после того, как между США и Россией прошли переговоры в Саудовской Аравии. В своей социальной сети Truth Social он написал, что Зеленский «диктатор без выборов».