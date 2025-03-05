Трамп — Конгрессу США: Америка вернулась

Внутренняя безопасность и смертная казнь за убийство полицейских

Американский лидер заявил, что его администрация планирует восстановить "закон и порядок" в США. Он выразил уверенность, что система правосудия "перевернута с ног на голову".

Трамп раскритиковал "леворадикальных сумасшедших", которых обвинил в нападении на него, после чего поблагодарил главу Федерального бюро расследований Кэша Патела. Тот ранее подчеркивал, что будет использовать свою должность для мести политическим соперникам Трампа.

Глава американского государства также сообщил, что подписал указ об "обязательной смертной казни" для всех, кто осужден за убийство полицейского.

"Забираем Панамский канал обратно"

Коснувшись внешнеполитических аспектов, президент США повторил свои претензии в отношении Панамского канала и Гренландии.

"Мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно", - сказал Трамп, поклявшись в очередной раз вернуть канал. Американский лидер также подчеркнул, что в рамках политики нацбезопасности создает в США новое "управление по судостроению".

"Гренландия нужна нам для обеспечения национальной и даже международной безопасности, - добавил он. - И я думаю, мы ее получим. Так или иначе, мы ее получим". По словам Трампа, с Вашингтоном Гренландия будет "в безопасности". "Мы будем рады видеть вас в США, если вы выберете (этот вариант. - Ред.)", - сказал он, отметив, что поддерживает право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее.

"Гигантский газопровод" на Аляске и добыча редкоземельных металлов в США

Американский президент рассказал, что его администрация "работает над гигантским газопроводом" на Аляске. Он будет одним из крупнейших в мире, сообщил Трамп, добавив, что Япония, Южная Корея и другие страны хотят внести "триллионы долларов - каждая".

Политик также указал, что в конце недели предпримет "исторические меры для значительного расширения добычи важнейших минералов и редкоземельных металлов здесь, в США", передало агентство dpa.

О тарифах: Будет небольшая турбулентность, но мы продолжим

Дональд Трамп не проявил никакого желания отступать от торговых войн, назвав повышение тарифов неотъемлемой частью своей политической программы.

Ранее глава Белого дома объявил, что увеличивает тарифы против Канады и Мексики - важнейших торговых партнеров США, те в ответ наращивают собственные пошлины против Вашингтона, напомнило агентство AP.

"Тарифы - это то, что поможет Америке снова стать богатой и сделает Америку снова великой. И это уже происходит, и произойдет довольно быстро. Будет небольшое возмущение, но мы к этому относимся нормально", - заявил Трамп.

Ближний Восток: продолжение опоры на "Соглашения Авраама"

Говоря о ближневосточном курсе США, Трамп отметил подписание так называемых "Соглашений Авраама" во время своего первого президентского срока, назвав их "одними из самых новаторских мирных соглашений за последние поколения".

Одобрив в 2020 году эти договоренности, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан признали государственный суверенитет Израиля и установили с ним полноценные дипломатические отношения.

Трамп указал, что его администрация будет "опираться на этот фундамент", чтобы "создать более мирное и процветающее будущее" на Ближнем Востоке, который он охарактеризовал как "неспокойный регион".

Трамп о войне в Украине: Сильные сигналы из Москвы

Коснувшись вопроса отношений с Украиной, Трамп заявил, что хочет вернуться к ранее сорванному подписанию соглашения о редкоземельных металлах. По словам политика, он "буквально только что" получил важное письмо от президента Украины Владимира Зеленского. "Что касается соглашения о сырье и безопасности, Украина готова подписать его в любое время", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что в послании к нему Зеленский подтвердил свою готовность вести переговоры с Россией о завершении войны. "В письме говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир", - сказал Трамп. В то же время, по его словам, и из России были получены "сильные сигналы" о том, что правительство страны готово к миру. О приостановке военной помощи Украине Трамп не произнес ни слова.

"Золотой век Америки только начался"

Республиканцы практически каждое высказывание президента США приветствовали аплодисментами, демократы - сидя и с негодованием.

Завершая выступление в Конгрессе, Дональд Трамп выразил уверенность, что "золотой век Америки только начался".

Зеленский обратился к Трампу

Днем 4 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов вернуться за стол переговоров с Дональдом Трампом, и выдвинул собственный план перемирия в Украине. "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира", - написал Зеленский.

Он в очередной раз поблагодарил США и лично Трампа за помощь Украине и признал, что переговоры 28 февраля в Белом доме "прошли не так, как предполагалось". "Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными", - указал Зеленский.