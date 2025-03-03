Трамп готовится отменить помощь Украине и провести переговоры с РФ: СМИ

Как пишет издание, среди вариантов — приостановка или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, одобренные и оплаченные во время администрации Джо Байдена. Об этом сказал один из американских чиновников на условии анонимности.

В то же время источники CNN сообщили, что сейчас идет подготовка ко второму раунду переговоров между Россией и США. Первый состоялся в феврале в Эр-Рияде.

«Для опытных дипломатических наблюдателей яростная расправа президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была спланированным политическим ограблением, ловушкой, расставленной администрацией Трампа, чтобы дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие для всего, что произойдет дальше, — говорится в публикации CNN. — Независимо от того, было ли это организовано или нет, Москва, которая с ликованием отреагировала на перепалку в Белом доме, теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели».