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То, что сейчас происходит в национальной политике — ошибка или даже вред: Ушаков о безопасности

Редакция PRESS 11 февраля, 2025 14:30

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После полномасштабного вторжения России на Украину ожидается затишье, но «это никому не понравится», заявил Нил Ушаков (Согласие), депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги, в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3.

«Скорее всего, наступит мир. Этот мир никому не понравится – ни Украине, ни Европе, ни Латвии, ни России. Администрации США это, вероятно, понравится. Этот мир будет плох, но он, безусловно, будет намного лучше войны, которая всем нам тоже не нравиться. Увенчается ли этот мир тем, что война будет прекращена, мы не знаем, никто не может сказать. Впереди много событий, и было бы неправильно пытаться их предсказать», — сказал Ушаков.

Политик предполагает, что мир, скорее всего, увенчается «каким-то периодом времени, когда мы сможем перевести дух и подготовиться к чему-то другому».

Ушаков также отметил: «Если у нас будет возможность, когда наступит мир, думать и заботиться о безопасности, мы в Латвии должны помнить, что безопасность - это не только железяки, Национальные вооруженные силы и Земессардзе, но и то, что происходит в обществе. Я бы сказал, что то, что происходит сейчас в национальной политике, - это, мягко говоря, ошибка, возможно, даже вред. Если мы перестанем маргинализировать наших латвийских русских, мы сможем более уверенно смотреть в будущее Латвии», - сказал Ушаков.

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Комментарии (0) 28 реакций
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Latvijas dzelzceļš интегрирует в себя компанию, отвечающую за реализацию Rail Baltica

Бизнес 18:24

Бизнес 0 комментариев

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

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«Нам надо действовать превентивно»: для граждан России и Белоруссии готовятся новые ограничения

Важно 18:19

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Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

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«Рига становится всё темнее»: Вейдемане бьёт тревогу по поводу мигрантов

Выбор редакции 18:11

Выбор редакции 0 комментариев

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

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Поправки к закону о туризме от «Нового единства»: хотят запретить поездки в Россию и Белоруссию

Важно 18:06

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Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

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Окончательное решение: основной капитал airBaltic будет уменьшен на 95%

Важно 17:54

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Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

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Служба государственной безопасности обнаружила в соцсетях дезинформацию в связи с отключением от БРЭЛЛ

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

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Проблемный дизельный выхлоп: проверки в сервисе и на техосмотре отличаются на сотни процентов

Важно 17:39

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Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

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