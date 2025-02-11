То, что сейчас происходит в национальной политике — ошибка или даже вред: Ушаков о безопасности

«Скорее всего, наступит мир. Этот мир никому не понравится – ни Украине, ни Европе, ни Латвии, ни России. Администрации США это, вероятно, понравится. Этот мир будет плох, но он, безусловно, будет намного лучше войны, которая всем нам тоже не нравиться. Увенчается ли этот мир тем, что война будет прекращена, мы не знаем, никто не может сказать. Впереди много событий, и было бы неправильно пытаться их предсказать», — сказал Ушаков.

Политик предполагает, что мир, скорее всего, увенчается «каким-то периодом времени, когда мы сможем перевести дух и подготовиться к чему-то другому».

Ушаков также отметил: «Если у нас будет возможность, когда наступит мир, думать и заботиться о безопасности, мы в Латвии должны помнить, что безопасность - это не только железяки, Национальные вооруженные силы и Земессардзе, но и то, что происходит в обществе. Я бы сказал, что то, что происходит сейчас в национальной политике, - это, мягко говоря, ошибка, возможно, даже вред. Если мы перестанем маргинализировать наших латвийских русских, мы сможем более уверенно смотреть в будущее Латвии», - сказал Ушаков.