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Тикко но Вацияс: в Латвии запретят сразу перепродавать привезенные из ЕС старые авто

© Lsm.lv 15 января, 2025 13:33

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Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

По мнению Министерства финансов, это поможет уменьшить теневую экономику. Правительство поддержало законопроект.
По Закону о дорожном сообщении сейчас при сделках с легковым или грузовым автомобилем не старше пяти лет, если тот куплен в другой стране ЕС и ставится на учет в Латвии, действует такая практика. При его регистрации Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) передает информацию о транспортном средстве Службе госдоходов (СГД) и одновременно регистрирует запрет на отчуждение. Для юридических лиц запрет действует 15 дней, для физических — 30. Если за это время СГД не начинает никаких специальных мероприятий, запрет автоматически снимается.

Сейчас же Министерство финансов предложило (и получило одобрение правительства) распространить эту норму и на автомобили не старше 10 лет.

LSM напоминает, что впервые такие ограничения ввели два года назад. Тогда это объясняли это тем, что СГД констатировала, что юридические лица при покупке автомобилей привлекают физлиц, чтобы избежать уплаты налога, и тем самым наносят ущерб бюджету. И сейчас Минфин заявляет, что надо распространить на более старые автомобили, чтобы снизить риски теневой экономики. Утверждается, что изменения помогут против сокрытия доходов в сфере торговли подержанными автомобилями, недекларирования зарплаты, ухода от уплаты налогов и против оборота денег непонятного происхождения.

СГД считает, что ограничения удержат физлица от участия в фиктивных сделках, а юридические лица — от их организации, поскольку они будут понимать, что СГД попросит информацию об обстоятельствах покупки автомобиля и о происхождении денег на него.

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