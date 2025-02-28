Теплеет на глазах: погода в пятницу

Международные производители лекарств, которые открыли в Латвии свои представительства, а не дочерние предприятия или филиалы, возможно, не доплачивают Латвийскому государству не менее 30 млн евро. Их действия законны, но такая бизнес-этика заставляет задаться вопросом - а что еще происходит тогда, когда Латвия служит лишь рынком сбыта товаров.