Теплеет на глазах: погода в пятницу

Видимость улучшится, но в некоторых районах сохранится туман. Местами также пройдут небольшие дожди.
Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, в Латгалии – переменное направление.
Максимальная температура воздуха составит +1..+6 градусов.
В Риге ожидается облачный день, без существенных осадков. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +3..+4 градусов.
Погода определяется областью высокого давления. Атмосферное давление 1020-1022 гектопаскалей на уровне моря.