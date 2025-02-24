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Доступность

Tele2 начало беспилотную доставку еды

Редакция PRESS 24 февраля, 2025 09:30

Наука и технологии 0 комментариев

Правда, не в Латвии, а в Швеции. Пока что этот инновационный сервис доступен только в стокгольмских пригородах Вермде и Густавсберг. Проект реализован в сотрудничестве с быстрой доставки еды «foodora», сообщили Delfi Bizness.
Зона доставки составляет около 10 км в диаметре, а полёт дрона занимает примерно 10 минут. В целом клиенты получают заказ в течение 30 минут.

С развитием электронной коммерции растёт и рынок доставки. Во многих странах дроны и автономные роботы уже используются для быстрой транспортировки посылок. В данном проекте задействованы беспилотники, разработанные норвежской компанией Aviant. Они рассчитаны на перевозку мелких и средних грузов и в будущем смогут доставлять не только готовую еду, но и бакалейные товары.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно заполнить заявку — система проверит, подходит ли его адрес для доставки дронами.

Использование дронов снижает нагрузку на окружающую среду, делая доставку более экологичной. Доставка еды дронами стала возможной благодаря мобильной сети 5G, которая обеспечивает стабильное и безопасное соединение для управления дронами.

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Хороший же министр! Профсоюз медиков вступился за Аугулиса

Новости Латвии 13:29

Новости Латвии 0 комментариев

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Новости Латвии 13:27

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Важно 12:48

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Мир 12:30

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К 2050 году число латвийских студентов может сократиться на четверть, прогнозирует Министерство образования и науки. В то же время количество иностранных студентов за последнее десятилетие удвоилось. Быстрый рост их числа - попытка местных вузов бороться с последствиями демографических проблем Латвии. Но выпускается из вузов гораздо меньше иностранных студентов, чем поступает. Процент отсева высок, и никто не знает, что происходит с ними после отчисления, сообщает передача "Ничего личного" телеканала TV3.

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«Борьба Украины показала, что Россию можно победить»: Силиня. ВИДЕО

Важно 12:27

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В понедельник страны региона Скандинавии и Балтии (NB8) объявили о решении в течение 2025 года оснастить и обучить в Украине подразделение размером с бригаду ВСУ.

В понедельник страны региона Скандинавии и Балтии (NB8) объявили о решении в течение 2025 года оснастить и обучить в Украине подразделение размером с бригаду ВСУ.

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