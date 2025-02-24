Tele2 начало беспилотную доставку еды

С развитием электронной коммерции растёт и рынок доставки. Во многих странах дроны и автономные роботы уже используются для быстрой транспортировки посылок. В данном проекте задействованы беспилотники, разработанные норвежской компанией Aviant. Они рассчитаны на перевозку мелких и средних грузов и в будущем смогут доставлять не только готовую еду, но и бакалейные товары.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно заполнить заявку — система проверит, подходит ли его адрес для доставки дронами.

Использование дронов снижает нагрузку на окружающую среду, делая доставку более экологичной. Доставка еды дронами стала возможной благодаря мобильной сети 5G, которая обеспечивает стабильное и безопасное соединение для управления дронами.