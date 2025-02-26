Татьяна Жданок оспорила законность обыска: глава Службы госбезопасности

Вердикт суда нужен VDD, чтобы продвигаться дальше, сказал Межвиетс. Он не взялся прогнозировать, сколько времени это займет. Сейчас Жданок живет в Брюсселе, и ее отсутствие в Латвии мешает расследованию.

Как писал LSM+, об уголовном деле против Жданок стало известно в марте 2024 года. Служба госбезопасности заподозрила политика в связях с российскими спецслужбами. Летом VDD провела обыски у Жданок, изъяв носители данных, записи и документы. Европейский парламент тоже начал расследование в связи с обвинениями в адрес депутата от Латвии.