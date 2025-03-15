Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 15. Марта Завтра: Amalda, Amilda, Imalda
Доступность

«Такой шедевр будет стоить космических денег!» — на товарах для дома появились афиши «Потока»

Редакция PRESS 15 марта, 2025 11:02

Важно 0 комментариев

В соцсетях набирают популярность фотографии с изображением знаменитого кота из мультфильма "Поток" на различных товарах, включая домашний текстиль.

Вот только иногда с этими рисунками для тканей происходят курьезы - в частности, когда в качестве источника изображений используют афиши анимационного фильма. Так и на этом фото оказалось увековечено название Центра культуры в поселке Дикли и время сеанса. Подпись к нему гласит: "Старательные китайцы так старались быть на волне "Потока" в лабиринтах "Алиэкспресса", что удалось заодно прославить неведомые им до этого Дикли".

Публикуется также фото одеяла, которое продается в маркетплейсе Temu: для него тоже была использована афиша сеанса в библиотеке города Стренчи, где кроме даты и времени присутствует также фраза "Вход бесплатный".

Отзывы по этому поводу в соцсетях совершенно восторженные:

- Прелестно!

- Надо такое заказать, иначе исправят, а годы спустя такой шедевр будет стоить космических денег.

- Хочу такое.

- Дикли и Стренчи должны воспользоваться такой внезапной узнаваемостью.

- О, всемирно известный центр культуры в Дикли! Дайте два!

- Почему-то подумалось о европейцах, которые делают татуировки с иероглифами...

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 2 реакций
Комментарии (0) 2 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«От сидения геморрой можно получить!» Поездка в троллейбусе рассердила пассажирку

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

Мы уже больше 30 лет живем в свободной Латвии, и может показаться, что это достаточно долгое время, чтобы отказаться от советского наследия - занимать дополнительное место в общественном транспорте, становясь в очередь в столовой, заранее "забивать" столик, на курорте резервировать лежак у бассейна еще с вечера, пишет Tautaruna.nra.lv.

Мы уже больше 30 лет живем в свободной Латвии, и может показаться, что это достаточно долгое время, чтобы отказаться от советского наследия - занимать дополнительное место в общественном транспорте, становясь в очередь в столовой, заранее "забивать" столик, на курорте резервировать лежак у бассейна еще с вечера, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать
Загрузка

Жуткий случай на улице Пернавас: женщина найдена мертвой в своем гараже

Важно 13:16

Важно 0 комментариев

Соседи рассказывают, что погибшая женщина пользовалась у местных жителей уважением. Пока неясно, что стало причиной трагедии - несчастный случай, самоубийство или что-то еще, сообщает программа Degpunktā.

Соседи рассказывают, что погибшая женщина пользовалась у местных жителей уважением. Пока неясно, что стало причиной трагедии - несчастный случай, самоубийство или что-то еще, сообщает программа Degpunktā.

Читать

Сумки, кошельки, телефоны — полиция ищет владельцев более 600 потерянных вещей

Важно 12:49

Важно 0 комментариев

Люди, как оказалось, редко ищут свои потерянные вещи. В результате Госполиция разыскивает владельцев более 600 вещей - это сумки, одежда, велосипеды, документы, кошельки, компьютеры, телефоны и другие смарт-устройства. Вещи, доставленные в полицию, хранятся полгода, владельцы могут поискать их на сайте полиции, сообщает LSM.lv.

Люди, как оказалось, редко ищут свои потерянные вещи. В результате Госполиция разыскивает владельцев более 600 вещей - это сумки, одежда, велосипеды, документы, кошельки, компьютеры, телефоны и другие смарт-устройства. Вещи, доставленные в полицию, хранятся полгода, владельцы могут поискать их на сайте полиции, сообщает LSM.lv.

Читать

«Это не реакция на войну»: экс-спикер Сейма объяснил, почему шведы распродают свои леса в Латвии

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Preses klubs бывший спикер парламента, секретарь комиссии Сейма по национальной безопасности, председатель правления Латвийского объединения регионов и сопредседатель правления Объединенного списка Эдвард Смилтенс заявил, что в обществе царит неверное представление о том, почему шведы продают принадлежащие им леса в Латвии.

На телеканале TV24 в программе Preses klubs бывший спикер парламента, секретарь комиссии Сейма по национальной безопасности, председатель правления Латвийского объединения регионов и сопредседатель правления Объединенного списка Эдвард Смилтенс заявил, что в обществе царит неверное представление о том, почему шведы продают принадлежащие им леса в Латвии.

Читать

SpaceX успешно запустила пилотируемую миссию к МКС

Важно 12:02

Важно 0 комментариев

В рамках совместной с NASA миссии Crew-10 к МКС отправились четыре астронавта, в том числе россиянин. Также планируется вернуть двух застрявших на станции астронавтов США.

В рамках совместной с NASA миссии Crew-10 к МКС отправились четыре астронавта, в том числе россиянин. Также планируется вернуть двух застрявших на станции астронавтов США.

Читать

Обещания прекратить войну в Украине за 24 часа были «сарказмом» — Трамп

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп признал, что его обещания быстро завершить войну в Украине были некоторым преувеличением, однако он по-прежнему уверен, что может добиться урегулирования конфликта

Президент США Дональд Трамп признал, что его обещания быстро завершить войну в Украине были некоторым преувеличением, однако он по-прежнему уверен, что может добиться урегулирования конфликта

Читать

Литва готова разместить у себя ядерное оружие НАТО

Важно 11:50

Важно 0 комментариев

Министр обороны Литвы заявила, что страна готова изменить Конституцию, чтобы получить возможность разместить у себя ядерное оружие.

Министр обороны Литвы заявила, что страна готова изменить Конституцию, чтобы получить возможность разместить у себя ядерное оружие.

Читать