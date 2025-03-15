«Такой шедевр будет стоить космических денег!» — на товарах для дома появились афиши «Потока»

Вот только иногда с этими рисунками для тканей происходят курьезы - в частности, когда в качестве источника изображений используют афиши анимационного фильма. Так и на этом фото оказалось увековечено название Центра культуры в поселке Дикли и время сеанса. Подпись к нему гласит: "Старательные китайцы так старались быть на волне "Потока" в лабиринтах "Алиэкспресса", что удалось заодно прославить неведомые им до этого Дикли".

Публикуется также фото одеяла, которое продается в маркетплейсе Temu: для него тоже была использована афиша сеанса в библиотеке города Стренчи, где кроме даты и времени присутствует также фраза "Вход бесплатный".

Отзывы по этому поводу в соцсетях совершенно восторженные:

- Прелестно!

- Надо такое заказать, иначе исправят, а годы спустя такой шедевр будет стоить космических денег.

- Хочу такое.

- Дикли и Стренчи должны воспользоваться такой внезапной узнаваемостью.

- О, всемирно известный центр культуры в Дикли! Дайте два!

- Почему-то подумалось о европейцах, которые делают татуировки с иероглифами...