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Комплексы неполноценности и некомпетентности: музыкант критикует выбор песни на Евровидение

Редакция PRESS 10 февраля, 2025 13:23

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В минувшие выходные стало известно, какая песня в этом году поедет от Латвии на конкурс "Евровидение", и, судя по реакции в соцсетях, многих выбор разочаровал.

Победителем песенного конкурса Латвийского телевидения Supernova стала группа Tautumeitas с песней Bur man laimi, занявшая второе место по результатам зрительского голосования и третье — по оценке членов жюри. 

Песня имеет ярко выраженный фольклорный оттенок. Против неё в соцсетях резко высказался известный латвийский музыкант Андрис Кивичс. Он считает, что отправлять на конкурс нужно было песню Эмилии Берзини.

"Жюри отправляет песню, в которой реально нет ни куплета, ни припева, в очередной раз показывая, что это НЕ конкурс песен, а какое-то мероприятие “отправим кого-нибудь, за кого будет спокойное сердце”. Эти наши венки и все остальное Европе неинтересны. Их интересует песня, которая цепляет, которую напеваешь целый день. Песню Tautumeitas можно ставить как фоновую дорожку на завершающие титры какого-нибудь культового фильма о языческих ретритах. Чтобы Tautumeitas не принимали это на свой счет, я говорю о произведении, а не о них, и они, в принципе, не виноваты, что их отправили. P.S. Таких комплексов неполноценности и некомпетентности, как у нашего жюри, еще надо поискать", - уверен Андрис Кивичс.

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Инфляция снижается: какими были цены в январе

Новости Латвии 14:20

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Золотая рыбка: шпроты и другие рыбные консервы скоро сильно вырастут в цене

Важно 14:05

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Скоро шпроты могут стать редким деликатесом, поскольку переработчики рыбы будут испытывать нехватку сырья кильки, сообщил агентству LETA председатель правления производителя рыбных консервов AS «Brīvais vilnis» Арнольдс Бабрис.

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Едем за лекарствами в Египет, Литву, Эстонию: почему в Латвии не дешевеет?

Бизнес 13:57

Бизнес 0 комментариев

С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

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airBaltic попала в рейтинг лучших авиакомпаний мира

Новости Латвии 13:40

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская авиакомпания "airBaltic" включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный глобальным агентством "Airline Ratings", которое обобщает новости авиационной отрасли, отзывы пассажиров и оценки безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

Латвийская авиакомпания "airBaltic" включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный глобальным агентством "Airline Ratings", которое обобщает новости авиационной отрасли, отзывы пассажиров и оценки безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

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Из Риги запустят прямые рейсы до Нью-Йорка

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Авиакомпания "Norse Atlantic Airways" в будущем планирует рейсы по маршруту Рига-Нью-Йорк, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Авиакомпания "Norse Atlantic Airways" в будущем планирует рейсы по маршруту Рига-Нью-Йорк, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

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Групповое насилие в пансионате «Майори»: преступления 50-х

Важно 13:15

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В 50-х годах прошлого века газета для многих жителей страны служила инстанцией, куда можно было обратиться со своими бытовыми проблемами. И они решались государственными структурами. Но это письмо, которое послужило отправной точкой для статьи с красноречивыми названием «Выродки» О. Бородина, опубликованное в газете «Советская молодежь» в номере от 10.05.1959 года выделялось из остальной почты. Девушка Галина прямо обвиняла парней в насилии над ней.

В 50-х годах прошлого века газета для многих жителей страны служила инстанцией, куда можно было обратиться со своими бытовыми проблемами. И они решались государственными структурами. Но это письмо, которое послужило отправной точкой для статьи с красноречивыми названием «Выродки» О. Бородина, опубликованное в газете «Советская молодежь» в номере от 10.05.1959 года выделялось из остальной почты. Девушка Галина прямо обвиняла парней в насилии над ней.

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