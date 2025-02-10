Комплексы неполноценности и некомпетентности: музыкант критикует выбор песни на Евровидение

Победителем песенного конкурса Латвийского телевидения Supernova стала группа Tautumeitas с песней Bur man laimi, занявшая второе место по результатам зрительского голосования и третье — по оценке членов жюри.

Песня имеет ярко выраженный фольклорный оттенок. Против неё в соцсетях резко высказался известный латвийский музыкант Андрис Кивичс. Он считает, что отправлять на конкурс нужно было песню Эмилии Берзини.

"Жюри отправляет песню, в которой реально нет ни куплета, ни припева, в очередной раз показывая, что это НЕ конкурс песен, а какое-то мероприятие “отправим кого-нибудь, за кого будет спокойное сердце”. Эти наши венки и все остальное Европе неинтересны. Их интересует песня, которая цепляет, которую напеваешь целый день. Песню Tautumeitas можно ставить как фоновую дорожку на завершающие титры какого-нибудь культового фильма о языческих ретритах. Чтобы Tautumeitas не принимали это на свой счет, я говорю о произведении, а не о них, и они, в принципе, не виноваты, что их отправили. P.S. Таких комплексов неполноценности и некомпетентности, как у нашего жюри, еще надо поискать", - уверен Андрис Кивичс.