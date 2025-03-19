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Свобода слова распространяется не только на те мнения, которые нам нравятся: юрист (1)

© Lsm.lv 19 марта, 2025 11:27

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Оценить, является ли конкретное высказывание наказуемым языком ненависти, обычно очень сложно, потому что важно не только оно само, но и контекст, и охват, и статус говорящего или пишущего и др, сказала в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 Екатерина Тумуле, юрист Латвийского центра по правам человека, пишет LSM+. При этом она подчеркнула: в борьбе с этим явлением важно не допустить ее превращения в борьбу со свободой слова.

Рассуждая о том, как правоохранительным органам следует бороться с языком ненависти, Е. Тумуле заметила: «Главное — не переборщить. Потому что свобода слова — очень хрупкое право. Если мы перестараемся, это может послужить во вред свободе слова, потому что люди просто будут бояться выражать своё мнение. Поэтому любые действия, которые направлены на ограничение свободы слова, должны быть соразмерны. И это очень важно — и в заведении уголовных дел, и в судебных разбирательствах, и в наказаниях — все должно быть соразмерно».

Она подчеркнула, что определение границы, за которой высказывание превращается в язык ненависти и нарушает принципы свободы слова, — вообще дело сложное, потому что требует оценки не только содержания предложения, публикации и др, но социального, политического и др контекста. Например, высказывания, направленные против украинцев сегодня могут расцениваться гораздо серьезнее, чем 20 лет назад, потому что со вторжением РФ в Украину изменился контекст.

«Оценивается также распространение или аудитория — насколько широкой аудитории какие-то высказывания достигли, статус автора. Потому что, если о чём-то говорит человек, у которого есть весомый статус в обществе, скажем, какой-то политик или политолог, люди будут более прислушиваться к тому, что он говорит. Оценивается также мотив, почему человек вообще что-то высказал. То есть и это всё идёт вместе.

Не может быть так, что кто-то кого-то обозвал, и только на основании этого сказать, что это — разжигание ненависти.

Этого недостаточно. То есть нужно проводить оценку», — объяснила Е. Тумуле.

В качестве примера она упомянула дело о публикации с призывом ликвидировать китайцев на фоне пандемии Covid-19 — по ее словам, дело дошло до Верховного суда, и тот отменил наказание, поскольку не все эти критерии на предыдущих этапах были приняты во внимание.

«И, кстати говоря, о Знотиньше, там ещё дело не закончилось, оно просто дошло до суда. То есть уже в компетенции суда оценить, что он сделал, и является ли это разжиганием ненависти»,— добавила юрист, имея в виду обвинение против экс-депутата Сейма (в прошлом — члена Консервативной партии) Рейниса Знотиньша в разжигании ненависти — он называл русских «ватниками».

«Говоря о свободе слова, важно понимать, что она распространяется не только на те мнения, которые нам нравятся, но также на те, которые, может быть, не нравятся части общества.

Потому что только, представляя все мнения, различные мнения, мы достигаем какого-то взаимопонимания в обществе», — сказала также Е. Тумуле.

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Важно 16:30

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