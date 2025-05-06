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«Свидание с гинекологом»: женщин приглашают на бесплатную консультацию

© LETA 6 мая, 2025 18:38

Азбука здоровья 0 комментариев

15 мая, в четверг, в Риге и других городах страны в рамках акции «Свидание с гинекологом» будут проводиться бесплатные гинекологические консультации по вопросам контрацепции и репродуктивного здоровья.
Акция под названием «Свидание с гинекологом», в которой примут участие 26 врачей-гинекологов из 18 медицинских учреждений, пройдет в Риге, Прейли, Мадоне, Резекне, Сигулде, Тукумсе и Вентспилсе.

Время проведения консультаций: с 9:00 до 16:00. Продолжительность приема: до 15 минут. Запись на консультацию, список медицинских учреждений и врачей: ej.uz/randinsvisalatvija.

Как отмечает агентство LETA, согласно исследованию, проведенному Рижским университетом имени Страдиня в 2023 году, почти половина, или 43%, всех жителей Латвии, когда-либо имевших половой контакт, использовали прерванный половой акт в качестве метода контрацепции. Аналогичным образом, 39% населения репродуктивного возраста сообщают, что по крайней мере одна из их беременностей была незапланированной, в основном из-за отсутствия средств контрацепции.

Исследование также показало, что среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, большинство ищут информацию о контрацепции в Интернете. 66% из них указали Интернет как наиболее удобный источник.

Как отмечает президент Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров Ласма Лидака, мифы и заблуждения о гормональной контрацепции по-прежнему очень распространены при ежедневном консультировании пациенток.

Авторы инициативы намерены с помощью акции «Свидание с гинекологом» обратиться прежде всего к молодым женщинам, чье понимание безопасных сексуальных отношений и заботы о своем здоровье еще только формируется, а правильно выбранный метод контрацепции не только способствует осознанному планированию семьи, но и улучшает качество жизни женщины в целом.

«Свидание с гинекологом» ранее уже проводилось в разных форматах — в виде коротких очных консультаций с врачами в Риге, удаленных или виртуальных бесед, а также телефонных консультаций.

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