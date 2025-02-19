Странно этот врач ведёт приём по удалёнке: пациентка о лиепайском хирурге

Удивляясь "новой методике" лечения, Алисе в шутку предлагает доктору пойти ещё дальше и начать проводить удаленно не только приёмы, но и операции, передав скальпель в руки ассистента.

«Ну, никто же не говорил, что нельзя, правда? Есть специальности, где, конечно, нужно лично видеть пациента, например, физиотерапевты. Они работают с пациентами. Доктор Мертенс — хирург, а я — его помощник, тоже с медицинским образованием», — говорит помощник врача.

Хотя в наше время найти врача, который ведёт прием удаленно, не составляет труда. Это предлагают разные медучреждения. Так что, приём по удалёнке - дело теперь обычное. Другой вопрос - насколько доктору необходимо на приёме заниматься ещё и физическими упражнениями.

Сам доктор Мертенс убежден, что в течение следующих пяти лет число таких удаленных частных практик значительно возрастет. Остаётся добавить, что не только у врача, но и у пациента есть выбор, к кому обратиться. Удаленный доступ тут только в помощь...