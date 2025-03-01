«Либо вы заключите сделку, либо вы идёте отсюда»: СТЕНОГРАММА перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом

Овальный кабинет, Белый дом, Вашингтон, 28 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп: Мир. Я на одной волне с миром, и я хочу покончить с этим. Вы видите, как он (указывает на президента Украины Владимира Зеленского) ненавидит Путина. Мне очень трудно заключить сделку, когда есть такая ненависть. У него огромная ненависть, и я это понимаю. Но я могу вам сказать, что другая сторона тоже, вы видите, нельзя сказать что влюблена в него. Так что это вопрос урегулирования. Я должен… Я на одной волне с миром. Я хочу все уладить. Я на одной волне с Европой. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Вы хотите, чтобы я был жестким? Я мог бы быть жестче любого человека, которого вы когда-либо видели. Я был бы таким жестким. Но вы никогда не получите сделку таким образом. Так что вот как это происходит.

Хорошо, еще один вопрос.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс: Я отвечу. Итак, смотрите, в течение четырех лет в Соединенных Штатах Америки у нас был президент, который выступал на пресс-конференциях и жестко говорил о Владимире Путине, а затем Путин вторгся в Украину и разрушил значительную часть страны. Путь к миру и путь к процветанию, возможно, заключается в дипломатии. Мы попробовали пойти по пути Джо Байдена, ударяя себя в грудь и притворяясь, что слова президента Соединенных Штатов значат больше, чем действия президента Соединенных Штатов. То, что делает Америку хорошей страной, — это участие в дипломатии. Вот что делает президент Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский: Могу я спросить вас?

Вэнс: Конечно.

Зеленский: Да? Хорошо. Поэтому он [Путин] оккупировал наши территории, большие части Украины, часть востока и Крым. Поэтому он оккупировал их в 2014 году. Поэтому в течение многих лет — я говорю не только о Байдене, но в то время был Обама, затем президент Обама, затем президент Трамп, затем президент Байден, теперь президент Трамп, и, благослови Бог, теперь президент Трамп остановит его. Но в 2014 году его никто не остановил. Он просто оккупировал и захватил. Он убивал людей. Вы знаете, что такое линия соприкосновения…

Трамп: 2015.

Зеленский: 2014. Это 2014 год. Да, да. Так что он убил…

Трамп: Меня здесь не было [в должности президента].

Зеленский: Да, но… Совершенно верно. Да, но в течение периода с 2014 года по 2022 год ситуация была такой же, что люди гибли на линии соприкосновения. Никто его [Путина] не останавливал. Вы знаете, что у нас были с ним разговоры, много разговоров, мы с ним имели двусторонний разговор, и мы подписали с ним [договор]. Я, новый президент, в 2019 году, подписал с ним сделку. Я подписал с ним, [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном и [канцлериной ФРГ Ангелой] Меркель, мы подписали [договор о] прекращение огня. Прекращение огня! Все они говорили мне, что он никогда вторгнется. Мы подписали с ним газовый контракт. Газовый контракт. Да, но после этого он нарушил прекращение огня. Он убивал наших людей и не обменивал пленных. Мы подписали [договор об] обмене пленными, но он этого не сделал. О какой дипломатии, Джей ди, вы говорите? Что вы имеете в виду?

Вэнс: О том виде дипломатии, который положит конец разрушению вашей страны.

Зеленский: Да, но если вы недостаточно сильны…

Вэнс: Господин президент, господин президент, при всем уважении, я думаю, что это неуважительно с вашей стороны приходить в Овальный кабинет и пытаться оспаривать [мнение президента] по этому поводу перед американскими СМИ. Прямо сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников идти на передовую, потому что у вас проблемы с кадрами. Вы должны поблагодарить президента за его попытку вмешаться в этот конфликт…

Зеленский: Вы когда-нибудь были на Украине, чтобы рассказывать, какие у нас проблемы?

Вэнс: Я знаком...

Зеленский: Приезжайте хотя бы один раз.

Вэнс: Да я смотрел, я видел сюжеты, и я знаю, что происходит, когда вы привозите людей, вы отправляете их в пропагандистский тур, господин президент. Вы не согласны с тем, что у вас были проблемы с набором людей в армию?

Зеленский: У нас есть проблемы…

Вэнс: Вы считаете, это уважительно — прийти в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию…

Зеленский: Я отвечу, отвечу…

Вэнс: …которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?

Зеленский: Много вопросов. Давайте начнем с самого начала.

Вэнс: Конечно.

Зеленский: Прежде всего во время войны у всех есть проблемы, даже у вас. Но у вас приятный океан, и вы не чувствуете этого сейчас, но вы почувствуете это в будущем. Да благословит вас Бог!

Трамп: Вы этого не знаете.

Зеленский: Да благословит вас Бог!

Трамп: Вы этого не знаете.

Зеленский: Да благословит вас Бог! У вас не будет войны.

Трамп: Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы будем чувствовать.

Зеленский: Я вам не говорю, я отвечаю на вопросы [Вэнса].

Трамп: Потому что вы не в том положении, чтобы диктовать нам. Помните это.

Зеленский: Ничего я вам не диктую.

Трамп: Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать.

Зеленский: Вы почувствуете воздействие...

Трамп: Мы будем чувствовать себя очень хорошо и очень сильно.

Зеленский: Вы почувствуете воздействие [войны].

Трамп: Прямо сейчас вы находитесь не в очень хорошем положении. Вы позволили себе оказаться в очень тяжелом положении, и он [Вэнс] правильно говорит.

Зеленский: С самого начала войны, господин президент, с самого начала войны я был в этой позиции.

Трамп: Вы находитесь не в хорошем положении. Сейчас у вас нет карт. С нами у вас начинают появляться карты.

Зеленский: Я не играю в карты.

Трамп: Прямо сейчас у вас нет карт. Я очень серьезен, господин президент. Вы играете в карты.

Зеленский: Я тоже очень серьезен.

Трамп: Вы играете в карты жизнями миллионов людей.

Зеленский: Я очень серьезен, я президент воюющей страны.

Трамп: Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной.

Зеленский: Да о чем вы говорите!

Трамп: Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной. То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, этой стране, которая поддерживала вас гораздо больше…

Зеленский: Я с полным уважением…

Трамп: …чем многие люди говорили, что [мы] должны были.

Вэнс: Вы хоть раз сказали спасибо за всю эту встречу?

Зеленский: Много раз.

Вэнс: Нет, за всю эту встречу вы сказали спасибо?

Зеленский: И сегодня тоже.

Вэнс: Вы ездили в Пенсильванию и агитировали за оппозицию в октябре. Скажите несколько слов признательности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.

Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если вы будете очень громко говорить о войне, вы сможете...

Трамп: Он не говорит громко. Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде.

Зеленский: Могу я ответить?

Трамп: Нет-нет…

Зеленский: Подождите минутку.

Трамп: Нет, нет. Вы много говорили. Ваша страна в большой беде.

Зеленский: Я знаю.

Трамп: Вы не выигрываете [войну].У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого благополучно благодаря нам.

Зеленский: Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете.

Трамп: Вы не были одиноки. Вы не были одиноки. Мы дали вам через этого глупого президента 350 миллиардов долларов.

Зеленский: Вы проголосовали за этого президента [Байдена].

Трамп: Мы дали вам военную технику. И вы храбро отбивались, но им пришлось использовать нашу военную технику. Если бы у вас не было нашей военной техники...

Зеленский: О чем мы говорим? Вы пригласили меня…

Трамп: Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы через две недели.

Зеленский: Через три дня. Я слышал это от Путина. Через три дня. Это то, что вы...

Трамп: Может быть, меньше. Через две недели.

Зеленский: Конечно, да.

Трамп: Будет очень трудно вести бизнес в таком духе. Я говорю вам...

Вэнс: Просто скажите спасибо.

Зеленский: Я говорил много раз!

Вэнс: За исключением того, что вы не говорили спасибо американскому народу. За исключением того, что есть разногласия, и давайте пойдем и проведем урегулирование этих разногласий, а не будем пытаться бороться за внимание американских СМИ, когда вы не правы. Мы знаем, что вы не правы.

Трамп: Видите ли, я думаю, что американскому народу полезно видеть, что происходит. Я думаю, это очень важно. Вот почему я так долго позволяю [транслировать нашу встречу]. Вы должны быть благодарны.

Зеленский: Я благодарен.

Трамп: У вас нет карт. Вас уже похоронили там. У вас множество люди, которые погибли.

Зеленский: Я могу вам сказать...

Трамп: У вас заканчиваются солдаты.

Зеленский: Я знаю. Слушайте, господин президент….

Трамп: У вас заканчиваются солдаты. И было бы чертовски хорошо….

Зеленский: Господин президент!

Трамп: А потом вы говорите нам: я не хочу прекращения огня. Я не хочу прекращения огня. Я хочу продолжать, и я хочу этого. Послушайте, если бы вы могли добиться прекращения огня прямо сейчас, я бы сказал вам, вы бы приняли его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали гибнуть.

Зеленский: Конечно, мы хотим остановить войну…

Трамп: Вы говорите, что вы не хотите прекращения огня?

Зеленский: Я хочу прекращения огня, но я сказал вам: с гарантиями.

Трамп: Вы хотите прекращение огня прежде, чем соглашение.

Зеленский: Спросите наших людей о прекращении огня, что они думают.

Трамп: Это все было до меня...

Зеленский: Для вас не имеет значения, что означает прекращение огня?

Трамп: Это было до меня.

Зеленский: Да, это было до вас.

Трамп: Это было при парне по имени Байден, который не был умным человеком. Это было с Обамой.

Зеленский: Но это ваши президенты. Это были ваши президенты.

Трамп: Извините. Обама дал вам броню, а я дал вам «Джавелины» (противотанковое оружие). Я дал вам «Джавелины», чтобы уничтожить все эти танки. Обама дал вам тольког броню. На самом деле, правда в том, что Обама дал брогню, а Трамп дал «Джавелины». Вы должны быть более благодарными, так что позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт.

Голос журналистки: Господин вице-президент…

Трамп: Это будет сложная сделка, потому что и другая сторона должна будет пойти на уступки.

Голос журналистки: Но что если Россия нарушит прекращение огня? Что, если Россия нарушит эти переговоры? Что вы тогда будете делать? Я понимаю, что...

Трамп: Что вы говорите?

Вэнс: Она спрашивает, что, если Россия нарушит режим прекращения огня?

Трамп: А что если они… что если что-то… что если бомба упадет вам на голову прямо сейчас? Ладно. А что если они нарушит [соглашение]? Я не знаю. Они бы нарушили [ соглашение] при Байдене, потому что Байден… они его не уважали. Они не уважали Обаму. Они уважают меня. Позвольте мне сказать вам, Путин прошел через ад со мной. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, где они использовали его и Россию, Россию, Россию, Россию. Вы когда-нибудь слышали об этом деле? Это была фальшивка, это была фальшивая афера Хантера Байдена, Джо Байдена, Хиллари Клинтон, хитрого Адама Шиффа. Это была афера демократов, и он [Путин] должен был через это пройти, и он прошел через это. Мы не оказались в войне, а он прошел через это. Его обвиняли во всем этом. Он не имел к этому никакого отношения. Это вышло из ванной Хантера Байдена. Это вышло из спальни Хантера Байдена. Это было отвратительно. А потом они сказали, о, о, этот адский ноутбук был сделан Россией. 51 агент, все это было мошенничеством, и ему пришлось с этим смириться. Его обвиняли во всем этом. Все, что я могу сказать, это то, что он мог нарушить сделки с Обамой и Бушем, и он мог нарушить их с Байденом. Он бы это сделал. Может быть, может быть, и нет. Я не знаю, как это могло бы быть, но он не нарушит соглашения со мной. Он хочет заключить сделку. Я не знаю, сможет ли он заключить сделку. Проблема в том, что я накачал вас (обращается к Зеленскому), чтобы вы были крутым парнем, и я не думаю, что вы были бы крутым парнем без Соединенных Штатов, и ваш народ очень храбрый, но либо вы заключите сделку, либо вы идете отсюда. А если вы идете отсюда, вам придется разбиратиься самим. Я не думаю, что вам это понравится, но вам придется разбираться. Но у вас нет карт. Если бы мы подписали сделку [по минеральным ресурсам Украины], вы бы оказались в более сильной позиции, но вы не ведете себя так, будто вы благодарны за это. И это нехорошо, буду честен, это нехорошо. Ладно. Думаю, вы уже достаточно насмотрелись. Что вы думаете? Это будет отличная телевизионная картинка.

Владимир Зеленский покидает Белый дом.