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США опасаются вторжения Турции в Сирию

© Deutsche Welle 17 декабря, 2024 16:21

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Турция наращивает силы возле сирийского Айн эль-Араб, большинство населения которого составляют курды. США опасаются, что Анкара готовится к крупномасштабному вторжению, сообщает Deutsche Welle.

Турция и союзные ей боевики наращивают силы вдоль границы с Сирией, что вызывает у США опасения по поводу возможной подготовки Анкарой крупномасштабного вторжения на территорию, подконтрольную курдам, сообщила вечером в понедельник, 16 декабря, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседников издания, возле сирийского города Айн эль-Араб (Кобани) с преобладающим курдским населением "в большом количестве сосредоточились бойцы ополчения, спецназ и артиллеристы". Турецкая трансграничная операция может начаться в ближайшее время, полагает один американский чиновник. "Мы следим за этим и призываем к сдержанности", - сказал другой.

Представитель поддерживаемых США "Сирийских демократических сил" (СДС) Ильхам Ахмед накануне написала письмо избранному американскому президенту Дональду Трампу, назвав неизбежной военную операцию Турции с целью "установить фактический контроль" над территорией курдов до его инаугурации 20 января и "принудить" Вашингтон к сотрудничеству. "Если Турция осуществит вторжение, последствия будут катастрофическими", - цитирует WSJ выдержки из письма Ахмед. Она призвала Трампа убедить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от этой идеи.

Основной составляющей военного альянса СДС являются курдские "Отряды народной самообороны" (YPG). Анкара считает YPG ответвлением военизированной группировки "Курдская рабочая партия" (КРП), которая в течение многих лет ведет борьбу против турецких властей. КРП признана террористической организацией в Турции, США и странах ЕС. Курды контролируют территории на северо-востоке Сирии.

В ночь на 8 декабря отряды оппозиции во главе с исламистской группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и поддерживаемыми США и Турцией подразделениями "Сирийской национальной армии" захватили столицу Сирии Дамаск и свергли президента Башара Асада. Президент сложил полномочия, покинул страну и получил убежище в России.

После этого между США и Турцией остро встал курдский вопрос. Со времени свержения Асада Вашингтон поддерживает СДС, опасаясь возрождения джихадистской группировки "Исламское государство". Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что новые власти Сирии согласились с необходимостью расформирования YPG, а Анкара, в свою очередь, готова оказать в этом поддержку. "Мы ясно озвучили это нашим американским друзьям. Мы ожидаем, что они пересмотрят свою позицию", - добавил он.

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